RTL plant Ersatz-Show : Das Dschungelcamp fällt aus

Weil Großbritannien so stark vom Coronavirus betroffen ist, kann auch in Wales das Dschungelcamp nicht sicher gedreht werden. Deshalb lässt RTL das Format nun ganz ausfallen.

Das für Anfang 2021 geplante RTL-“Dschungelcamp“ in Wales wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. „Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir die nächste Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' in Wales produzieren können. Doch mit dem Anstieg der Infektionszahlen haben wir uns im engen Austausch mit unserem Produzenten itv Studios dagegen entschieden“, erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. „So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität.“ Das Format, das üblicherweise in Australien gedreht wird, sollte nach bisherigen Plänen in einem walisischen Gruselschloss auch unter Corona-Bedingungen verwirklicht werden – nun scheint das unmöglich geworden zu sein.

Um die Fangemeinde nicht ganz alleine zu lassen, plant RTL nun eine „neue, spannende“ Show zum Dschungelcamp mit den beiden Dschungel-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich in Deutschland. Dabei wird es sich aber um ein ganz anderes Format handeln: Ein Dschungelcamp in einem deutschen Mittelgebirge plant RTL nicht. „Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel im Januar freuen“, kündigte Küttner an, ohne Details zu nennen.

„Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“, wie die Show offiziell heißt, ist seit langem ein Erfolgsformat des Senders. Das Finale der 14. Staffel im Januar verfolgten 6,22 Millionen Zuschauer, was dem Sender einen Marktanteil von 30 Prozent bescherte. Die Sendung ist aber auch aus diversen Gründen umstritten – unter anderem, weil sie erbarmungslos zeigt, wie die mentale Gesundheit mancher Teilnehmer mit jedem Tag im Dschungel leidet.