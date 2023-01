Politik und Videospiele : Das ist kein Spiel mehr

Wenn aus Spiel Ernst wird, kann das so aussehen: „Wir sind stolz auf unsere ukrainischen Solda­ten“, stand Ende März des vergangenen Jahres unter einem mittlerweile gelöschten Tweet des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Er teilte ein unscharfes Video, das zeigen sollte, wie ukrainische Streitkräfte russische Helikopter zerstören. Neben spanischen Sendern bediente sich auch ein Bericht des Nachrichtensenders „Welt“ über die ukrainische Gegenoffensive des Youtube-Videos mit dem Titel „Zerstörung von 4 K-52 Hubschraubern der russischen Luftwaffe bei Cherson“.

Axel Weidemann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Faktenchecker machten die ursprüngliche Version des Videos ausfindig. Es trägt den Titel „Attack Helicopters shot down by Anti-Air Systems – Arma 3 Military Simulation“. „Arma 3“ ist ein Videospiel von 2013. Eine Kriegssimulation aus Tschechien, in der die NATO im Jahr 2034 gegen Iran kämpft. Mit dem Krieg in der Ukraine hat es nichts zu tun – außer, dass es wiederholt für vermeintlich echte Kriegsbilder herhalten muss. Mitte Oktober des vergangenen Jahres tauchte ein weiterer Videoausschnitt auf, der angeblich den Raketenbeschuss von russischen Panzern zeigte. Auf Twitter jubelten Nutzer: „Die Ukraine verwüstet russische Panzer mit Anti-Panzer-Raketen auf dem neusten Stand der Technik“. Hier wurde das Original-Video, das Szenen aus „Arma 3“ abbildet, bald gefunden.