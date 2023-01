Nach 144 Jahren : Das „Argentinische Tageblatt“ macht dicht

Es war schon ein schlechtes Vorzeichen, als an den ersten Tagen des Jahres das „Argentinische Tageblatt“ nicht online war und die PDF-Ausgabe der Wochenzeitung nicht zum Download zur Verfügung stand. Jetzt ist es zur Gewissheit geworden: Die seit 144 Jahren existierende deutschsprachige Zeitung wurde mit der letzten Nummer von Freitag, 13. Januar, eingestellt. Das Damoklesschwert der Schließung hing schon seit Längerem über dem Blatt. Eine ganze Reihe von Faktoren hatte dazu beigetragen. Die deutschsprachige Leserschaft ist zuletzt stark geschrumpft, in den deutschen Schulen ist die Zahl der Schüler mit Deutsch als Muttersprache zurückgegangen, die Jungen und Mädchen sprechen untereinander vorwiegend Spanisch.

Vor allem eine ganze Reihe interner Faktoren hat zu dem Ende der Zeitung beigetragen. Anzeigen von Niederlassungen deutscher Unternehmen blieben aus, weil diese zu multinationalen Firmen wurden, deren Geschäftsführer der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Es fehlte zuletzt an Redakteuren und Mitarbeitern. Man erkannte es daran, dass das Blatt zunehmend mit dpa-Artikeln gefüllt wurde. Der plötzliche Tod des unersetzlichen Chefredakteurs Stefan Kuhn am 7. Januar war wohl der entscheidende Anlass, die Zeitung dichtzumachen. Kuhn hat mit seinem unaufgeregten Stil und seinen einfühlsamen Kommentaren knapp dreißig Jahre lang das Blatt geprägt.

Noch größer war freilich der Einfluss des Patriarchen Juan Alemann, der noch mit seinen 95 Jahren bis zuletzt mit akribischen Wirtschaftsanalysen und Kommentaren zum Renommee des „Argentinischen Tageblatts“ beigetragen hat. Sein Bruder Roberto Alemann ist im März 2020 im Alter von 97 Jahren gestorben. Das „Argentinische Tageblatt“ befand sich stets in der Hand der Familie Alemann. Johann Alemann, der aus dem schweizerischen Bern eingewanderte Urgroßvater der beiden Brüder, hat die Zeitung zunächst als „Argentinisches Wochenblatt“ 1878 gegründet. Mit den verschiedenen Wellen deutscher Einwanderer wuchs die Zeitung als „Gemeindeblatt“ der Deutschen in Argentinien.

Tapfer berichtet das „AT“ in seiner letzten Ausgabe von Freitag, 13., noch über die Aktualitäten in Deutschland und Argentinien und in der Welt, über die Räumung von Lützerath, die Affäre um die beim amerikanischen Präsidenten Biden gefundenen Geheimunterlagen, den Angriff der argentinischen Regierung auf das Oberste Gericht des Landes. Sogar der Rücktritt des RKI-Präsidenten Wieler fand noch Aufnahme in das Blatt.

Uns hat das „Argentinische“, wie es der Mann im Kiosk in Buenos Aires nannte, während der Jahre in Argentinien treu begleitet, die Begegnung mit den „AT“-Kollegen war immer sehr herzlich. Das Blatt hat uns über die Aktualität in Deutschland auf dem Laufenden gehalten, und es hat uns, vor allem seit der Rückkehr nach Deutschland, über manche undurchschaubaren Vorgänge in Argentinien aufgeklärt. Nicht zuletzt hat es über das nach wie vor rege deutsch-argentinische Gesellschafts- und Vereinsleben informiert. Wir vermissen das „Argentinische Tageblatt“ schmerzlich. Es heißt allerdings, ein Relaunch unter neuer Führung sei nicht ausgeschlossen.