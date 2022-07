Filmfest München : Mehr Geld, dann kommt die Polizei

Die Leichtigkeit des Münchner Seins hat sich wieder Bahn gebrochen. Nach zartem Zögern und trotz wechselhafter Naturgewalten – Doris Dörries Open-Air-Premiere wurde vom Wettergott geleert – schöpft die Kinobranche wieder Hoffnung. Das zehntägige Aufeinandertreffen von Publikum, Schauspielern und Filmemachern aus aller Welt endete beinahe euphorisch ausgelassen.

Kein Gespräch, in dem es nicht darum ging, dass das gemeinsame Filmerlebnis im Kino eine Erfahrungsdimension ist, auf die das Medium nicht verzichten kann. Das von Klaus Lemke, dessen Best of-Hommage seiner Filme unter dem Ti­tel: „Champagner für die Augen – Gift für den Rest“ das Publikum bejubelte, so gern ad absurdum geführte Isarflimmern herrschte vor. Ukrainische und russische Filmemacher wunderten sich über kundige und mitfühlende Fragen des Münchner Publikums auf den Panels. Das Kinder-Filmfest mit dem „Räuber Hotzenplotz“- Eröffnungsfilm und Minions-Auftritten in der Hochschule für Film und Fernsehen wurde lebhaft angenommen. „Insgesamt wurden unsere Erwartungen mit über 50.000 Besuchern übertroffen“, lässt sich Filmfest-Chefin Diana Iljine zitieren. Dass sie mit 120 Filmen aus 55 Ländern als Verwalterin eines gekürzten Etats agierte, ließ sie sich nicht anmerken.

Das Land Bayern und die Stadt München verhandeln

Was aber letztlich wohl der Tatsache geschuldet ist, dass die beiden großen Ge­sellschafter, das Land Bayern und die Stadt München, nach zarten Hinweisen auch an dieser Stelle, wieder zu Verhandlungen fanden, die in eine deutliche Etaterhöhung für das Jubiläumsfilmfest (das 40.) im nächsten Jahr münden sollten. Iljine freut sich auf „mehr als einen Inflationsausgleich“, nachdem in diesem Jahr „jeder Tausender gezählt“ habe.

So erweist sich, dass in Krisenzeiten auch eine gewisse Dankbarkeit und Solidarität von Filmschaffenden beim Filmfest Dinge und Begegnungen ermöglicht, die es sonst nicht gäbe. Veronica Ferres betätigt sich hinter den Kulissen als Strippenzieherin, Maria Furtwängler bietet Hilfe an, und die international gefeierte Vicky Krieps ist ewig dankbar dafür, dass das Münchner Filmfest 2011 ihr Sprungbrett zur großen Karriere war.

Und hatte es jahrelang ein gewisses Ge­schmäckle, wenn sich das Münchner Filmfest beim deutschen Fernsehfilm bediente – was aber vom Publikum mit ausverkauften Kinosälen honoriert wurde –, so fügt sich in Zeiten, da die Streamingdienste hochwertige Serien zum neuen Kino machen, ein kunstvolles Miteinander von Serie und Film. Die Serien geraten zurecht in den Mittelpunkt des Interesses oder werden mit dem erstmals verliehenen Bernd-Burgemeister-Preis für Serien (mit 25 000 Euro dotiert) prämiert wie „King of Stonks“. Die Netflix-Serie zeigt Matthias Brandt gewollt saukomisch als Chef des unseriösen Onlinefinanzdienstleisters Cable Cash. Oder der dauernd der Musik hinterherlaufende Konkurrent Sky: Beim Screening des Senders im zur Festung ausgebauten G-7-Hotel Bayerischer Hof verwies man auf sechzig Neuproduktionen, darunter das Olympia-Attentats-Gedenktag-Serial „Munich Games“, die Franz-Beckenbauer-Hommage „Der Kaiser“, der Beckenbauer noch nicht den Segen gab, oder die hohen Ansprüchen gerecht werdende Paranormal-Serie „Souls“, in der Julia Koschitz neue Seiten von sich zeigen darf. Internationales Interesse dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Zu großen Hoffnungen gibt auch die ARD/Arte Koproduktion „Lauchhammer“ Anlass, die in der Lausitz spielt und Ende des Jahres gezeigt wird. Wenn Amazon-Studiochef Philip Pratt über „gefühlte 50 Grad“ beim 2. Amazon Studios Brotzeitbrettl im Münchner Parkcafé stöhnt, ist das nur das Vorspiel für die Eigenproduktion „Damaged Goods“, mit und von Sophie Passmann, die auf dem Filmfest Premiere feierte.

Einer der weltweit größten Verleiher habe ihr am Rande des Filmfests gesagt, dass „München eine Marke“ sei, an­er­kannt und wichtig, sagt Diana Iljine. Einen Wermutstropfen gab es: Die Polizei beendete vorzeitig das Abschlussfest vor dem Amerikahaus. Anwohner hatten sich über den Lärm beschwert. Bei allen Münchnern ist das Filmfest also noch nicht angekommen – zumindest nicht po­sitiv.