Das Videospiel „Lego Star Wars“ : Da staunt selbst Darth Maul Bauklötze

Das Jahr 1999 ging mit Ereignissen wie dem Amtsantritt des russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin in die Geschichtsbücher ein. Bei Lego hingegen geschahen erfreulichere Dinge, die bis heute nachwirken: Pünktlich zum Erscheinen des Kinofilms „Star Wars – Die dunkle Bedrohung“ beförderte die dänische Kunststoffspritzgießerei, die 1998 erstmals Verluste vermeldet hatte, passende Lizenzprodukte zur Sternenkriegssaga in die Geschäfte.

Diesen Schritt verstand damals nicht jeder, weil er von der harmlosen, die Phantasie herausfordernden Grundidee von Lego weit entfernt schien – und das Abgleiten des Unternehmens in eine mehrjährige Krise konnte der Einstieg ins Lizenzgeschäft auch nicht verhindern. Ohne die Anknüpfung an „Star Wars“ und kurz darauf „Harry Potter“ wäre der Wiederaufstieg von Lego aber vermutlich kaum in solch imposantem Maße gelungen, wie er gelang. Sechs neue „Star Wars“-Filme gab es zwischen 1999 und 2019, rund 700 Sets sollen parallel erschienen sein, alles vom Laserschwert bis zum Todesstern wurde in Plastikteilchen verwandelt.

Daneben beackerte die britische Firma TT Games mit der von Lego ausgestellten Lizenz das von Spielzeugherstellern eigentlich als Konkurrenz gefürchtete Feld der Videospiele. Von den über dreißig Spielen, die TT Games seit 2005 in Lego-Optik herausbrachte, handeln fünf von „Star Wars“, alle recht familienfreundlich und mit ihrem speziellen Humor, der auch diversen Lego-Filmen und Serien zu eigen ist.

Gänsehaut stellt sich schon beim Vorspann ein

Aber eine wirkliche Erschütterung der Macht, der man sich nicht entziehen kann, ist erst das jüngst erschienene sechste Spiel der Reihe: „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ erzählt die Geschichte sämtlicher Kinofilme so liebevoll nach, als wären die von George Lucas 1977 geschaffenen Welten und das minimalistische Design der Dänen, die 1978 mit den ersten Lego-Minifiguren auf den Markt kamen, seit jeher füreinander bestimmt gewesen. Gänsehaut stellt sich schon beim Vorspann ein, der die Schrottsammlerin Rey zur Musik von John Williams auf dem Felsen von Ahch-To zeigt, danach andere Protagonisten der Story und schließlich ein albernes Klassenfoto von allen gemeinsam.

Und dieses wohlige Gefühl schwindet nicht, während wir uns mit Freiheiten, die in dieser Spielreihe bisher undenkbar waren, auf den Planeten und in den Schiffen, in den Körpern der verschiedensten Figuren bewegen. Wir rennen, hüpfen, kämpfen und lachen über die vielen verstreuten Gags. Wir sammeln farbige Münzen, die sich zeigen, sobald unsere Figur Kulissengebilde wie Pflanzen und Kästen in ihre Lego-Einzelteile zertrümmert hat. Und egal, ob wir die Saga mit den Abenteuern von Anakin, Luke oder Rey Skywalker beginnen: Das Weltraum-Märchen, das man allein spielen kann oder auf geteiltem Bildschirm zu zweit, gleitet voller Schwung und Witz vor sich hin. Dieses Dahingleiten ist bestimmt auch eine Schwäche des Spiels: Das Erzähltempo ist manchmal zu hoch, als dass sich die Entwicklung ohne Nerd im Nacken verstehen ließe. Was im Kino viel Zeit bekommt, muss sich in den Cut­scenes des Spiels in Sekunden vollziehen.

Aber wer begegnet dieser leicht angewagnerten Aneinanderreihung großer Space-Opern-Momente schon ohne Vorkenntnis? Und spielt man mit echten Lego-Männchen nicht ganz genau so, auf wenige Worte und Highlights begrenzt? „Ich bin dein Vaaataaaa!“, heißt es im Kinderzimmer mit religiösem Ernst, wenn Darth Vader auf Luke Skywalker trifft. Und dann ab in die Tiefe.

Gleichzeitig sind die Verkürzungen und der Humor in den Spielen von TT Games eine Frage der Verantwortung: „Wir wollen nicht, dass es angsteinflößend, überwältigend oder gewalttätig wirkt“, erklärt Produktionsleiter Jonathan Smith. Das Spiel müsse dem Markenkern aller Beteiligten gerecht werden, was im fünfjährigen Produktionsprozess der Skywalker-Saga eine enge Abstimmung mit Lucasfilm und Lego bedeutet hat.

Doch wurde aus diesem Prozess eben kein interaktives Massenmerchandise: Das Spiel dürfte Kindern tatsächlich ebenso gerecht werden wie Fanherzen. Etwa jene Szene aus dem „Erwachen der Macht“ (Episode VII), in der sich die erwähnte Begegnung von Luke Skywalker und Darth Vader aus „Das Imperium schlägt zurück“ (Episode V) noch einmal spiegelt: Der alternde Han Solo, der Sprengsätze in der Starkiller Basis installiert und einige Stormtrooper erledigt hat – der Waffensound lässt sich durch einen „Pew Pew Modus“ ersetzen –, begegnet dem übelgelaunten Kylo Ren, seinem Sohn. Im Film geht es für Solo finster aus.

Doch hier rutscht Ren vor Aufregung erst mal das rote Laserschwert aus der Hand und zerspringt – weshalb die Szene nicht mit einem grausam durchbohrten, vor Schmerz bebenden, pathetisch in die Tiefe rauschenden Han Solo endet. Vielmehr versucht sich Solo tollpatschig an der Reparatur, das Schwert zersägt in seinen Händen einen Teil des Bodens, auf dem er steht. Kylo Ren sagt „Danke“, tritt mit dem Fuß auf, und schon stürzt sein Solo vor den Augen seines Begleiters Chewbacca auch schon aus der Geschichte. Nicht mal Mel Brooks hätte sich das drolliger ausdenken können. „Lego Star Wars: Die Skywalker-Saga“ wird dank solcher Szenen zum perfekten Couch-Glück für nostalgische Eltern und ihren lichtschwertbegeisterten Nachwuchs.

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga ist für Nintendo Switch, Xbox One/Series, Playstation 4/5 und den Windows-PC zu haben und kostet etwa 50 Euro.