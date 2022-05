„Obi Wan“ bei Disney+ : Da kann ja Jedi kommen

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, da nahmen die Menschen noch Anteil an den Ankündigungen der Unterhaltungskonzerne, die versuchten, den Stoffen einstiger Filmerfolge aus einer weit, weit entfernten Galaxis durch Spin-offs neues Leben einzuhauchen. Im Hier und Jetzt drückt sich Anteilnahme vor allem im Zorn eines Pu­blikums aus, das loslegt, wenn Unterhaltungsformate den Besitzansprüchen der Fans vermeintlich nicht gerecht werden. In Wahrheit speist sich die Aversion aus lähmender Übersättigung. Auch die Unterhaltungsbranche wirkt oft so überfressen, dass ihr selten bewusst scheint, welche Stoffe sie sich gerade einverleibt, um sie so wieder auszuspucken, dass sie gleichzeitig massen-, identitäts- und fankompatibel sind.

Axel Weidemann Redakteur im Feuilleton.

Nun also „Obi Wan“, neben Meister Yoda einer der großen gescheiterten Mentoren in dem nun vom Disney-Imperium regierten „Star Wars“-Universum. Man sah, wenn es einen betraf, mit Bangen auf diese neue Erzählung jenes Zeitraums zwischen der dritten und vierten Episode von George Lucas’ Weltraumoper, in der unter anderem gezeigt werden soll, wie es mit Leia und Luke, den Kindern von Darth Vader alias Anakin Skywalker und Padmé Amidala, weitergeht. Denn: War es noch zu verkraften, dass man mit „Das Buch von Boba Fett“ eine von Fans geliebte Schurkenfigur mit schlafwandlerischer Sicherheit mitsamt seiner vielfarbigen Schwebe-Mopedgang vor die Wand fuhr, hätte das bei Obi Wan mehr als nur eine gewaltige Erschütterung der Macht zur Folge gehabt. Dafür hatte Sir Alec Guinness, selbst wenn er es später als Fehler betrachtete, die Figur mit zu viel großväterlicher Glaubwürdigkeit aufgeladen; so ein Weltraumstoiker wie ihn wünschte sich jeder junge „Star Wars“-Fan als Lehrmeister. Auch Ewan McGregor machte unter widrigen Umständen eine gute Figur in den ersten drei Episoden und reifte in der Rolle so weit, dass man sich vorstellen konnte, wie aus ihm in Episode IV der Einsiedler Ben geworden war, der sich im Sand des Wüstenplaneten Tatooine versteckte.

Die „letzte glühende Kohle eines sterbenden Zeitalters“

„Obi Wan“ setzt zehn Jahre nach der „Order 66“ ein, einer Operation, in der das Imperium beinahe den gesamten Jedi-Ritterorden auslöschte. Luke und Leia wurden derweil nach ihrer Geburt getrennt und vor ihrem schwer angesengten Vater versteckt, der sich nach einigem Hickhack der dunklen Seite ergeben hatte und nun als ledertragender Transhumanist und rechte Hand des Imperators die Überreste der Jedi von seinen Inquisitoren jagen lässt. Als „letzte glühende Kohle eines sterbenden Zeitalters“ muss Obi Wan (Ewan McGregor) also nicht nur in Deckung bleiben, sondern sich um die jüngsten Sprosse der Skywalker-Familie kümmern, die jeweils auf Tatooine und Alderaan in Ziehfamilien untergekommen sind: Luke beim Feuchtfarmer (ja, das heißt so) Owen Lars (Joel Edgerton), und Leia bei Senator Bail Organa (Jimmy Smits).

Auch wenn die Erwartungen gedämpft sind, gibt es das natürlich noch, dieses hoffnungsvolle Kribbeln, wenn das Lucasfilm-Logo erscheint und man sich fragt, wie wohl dieser Erzählfaden wieder an den ausgefransten Teppich des Franchises angeknüpft wird. Die Serie präsentiert Obi Wan als ausgebrannten Schutzengel, der sein Dasein unter falschem Namen als Tagelöhner in der Fleischverarbeitung fristet und aus der Ferne auf seinen Zögling Luke (Grant Feely) achtet. Ihm entgegen stehen Darth Vaders Inquisitoren, allen voran die ehrgeizige „dritte Schwester“, deren Wut wir Moses Ingram, die sie verkörpert, gerne glauben.

In den ersten beiden Folgen – mehr traute man sich bei Disney nicht zu zeigen – begegnen wir Obi Wan, der sich aus seinem Versteck wagt, um die entführte Leia zu retten. Wir sehen auch, dass längst nicht alles handlungsmäßig so schnell zusammenschnurrt wie noch bei „Boba“ oder dem gelungeneren „Mandalorian“. Auch die Panoramen des Kameramanns Chung Chung-hoon, die die Regisseurin Deborah Chow vor allem gegen Ende der Folgen abruft, deuten an, dass „Obi Wan“ nicht mehr in der Kreisklasse der „Star Wars“-Unterhaltung spielt. Man traut sich mehr und besinnt sich auf Altbewährtes. „Mach, dass ich schwebe“, ruft die junge Leia (plietsch: Vivien Lyra Blair) einem überforderten Obi Wan entgegen, der nicht mal mehr sicher zu sein scheint, ob er sein Lichtschwert überhaupt noch im Griff hat. Doch wenn es auch in den kommenden Folgen gut läuft, dann hat „Obi Wan“ das Zeug, einen echten Worldbuilding-Beitrag zur Skywalker-Saga zu leisten, die Sache also doch noch zum Schweben zu bringen. Denn die Frage, was es heißen könnte, auch in dunkelsten Zeiten ein Jedi zu sein, die geht uns alle an.

Obi Wan, bei Disney, nächste Folge am Mittwoch.