Cyberkrieg : Eine NATO für das Netz?

Die USA, die EU, Großbritannien, Kanada, Südkorea, Japan und Australien wollen eine „Internetallianz“ schmieden. Das musste so kommen. Denn im Netz herrscht schon länger ein Krieg.

Der amerikanische Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, hier bei einem Spitzentreffen am 25. März dieses Jahres in Brüssel. Bild: Getty

Im digitalen Systemkampf hat Elon Musk schon einmal vorgelegt, noch bevor er den Kurznachrichtendienst Twitter übernahm. Er hat der Ukraine sein satellitengestütztes Internet „Starnet“ zur Verfügung gestellt. Das ist sein Beitrag zum Überlebenskampf der Ukrainer, denen Wladimir Putin die vollständige Vernichtung angekündigt hat – physisch, kulturell und historisch.

Die Verbrechen des russischen Angriffskriegs werden der Weltöffentlichkeit zum großen Teil über das Internet offenbart. Was im Westen, insbesondere in der Bundesrepublik, bis heute viele nicht wahrhaben wollen, hat in der digitalen Sphäre längst seine Entsprechung – der Krieg und der Kampf der Systeme.