Cuomo-Skandal bei CNN : Übergriffe des Gouverneurs weggewitzelt

In Schwierigkeiten: New Yorks einstiger Gouverneur Andrew Mark Cuomo und sein Bruder, der CNN-Moderator Chris Cuomo Bild: AP

Mit der Entscheidung, Chris Cuomo „auf unbestimmte Zeit“ zu suspendieren, hat sich CNN viel zu spät von seinem Star-Moderator getrennt. Details von Cuomos Mitwirken an den Bemühungen seines Bruders Andrew, sich trotz Anschuldigungen sexueller Übergriffe im Amt des New Yorker Gouverneurs zu halten, wurden am Montag mit der Veröffentlichung zahlreicher E-Mails und SMS-Nachrichten durch die New Yorker Staatsanwältin Letitia James bekannt. Sie zeigen, dass Chris Cuomo seine Verbindungen als CNN-Moderator nutzte, um Informationen über die Anklägerinnen seines Bruders zu sammeln. Unter anderem suchte er Informationen über eine Story, an der Ronan Farrow für den „New Yorker“ schrieb. Farrow hatte die Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein publiziert und die MeToo-Bewegung unterstützt.

Dass CNN an Chris Cuomo festhielt, nachdem im Mai bekannt geworden war, dass er seinem Bruder Andrew im Skandal um sexuelle Übergriffe beratend zur Seite gestanden hatte, sorgte für Unverständnis. Elf Frauen hatten Andrew Cuomo beschuldigt, im vergangenen August sah er sich zum Rücktritt gezwungen. Chris Cuomo entschuldigte sich für seinen Einsatz zugunsten seines Bruders, und CNN stufte seine Handlungen als „unangebracht“ ein. „Als Chris uns gegenüber zugab, dass er die Mitarbeiter seines Bruders beraten hatte, brach er unsere Regeln, und wir haben das eingeräumt“, hieß es jetzt in einem Statement des Senders. „Aber wir wissen auch seine besondere Lage wertzuschätzen und haben sein Bedürfnis verstanden, zuerst an die Familie und dann an den Job zu denken.“ Erst jetzt, da man weitere Informationen über eine „umfassendere Beteiligung an den Bemühungen seines Bruders“ habe, sah sich CNN gehalten, Cuomo zu suspendieren – „unter Vorbehalt weiterer Einschätzungen“.