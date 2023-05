Im Streit um die Veröffentlichung aus Tagebüchern im Zusammenhang mit dem „Cum-Ex“-Skandal ist der Bundesgerichtshof (BGH) am Zuge. Am Dienstag prüften die obersten deutschen Zivilrichter in mündlicher Verhandlung, inwieweit Medien wörtlich aus Tagebüchern eines Miteigentümers der in den Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank zitieren durften.

Der frühere Chef der Bank, Christian Olearius, hatte die „Süddeutsche Zeitung“ verklagt. Die Zeitung hatte im September 2020 auf ihrer Internetseite einen Bericht mit Zitaten aus den Tagebüchern gebracht. Olearius sah seine Persönlichkeitsrechte verletzt, klagte auf Unterlassung und hatte damit vor dem Landgericht und dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg Erfolg. Dagegen hat die „Süddeutsche“ Revision beim BGH eingelegt (Az.: VI ZR 116/22). Der BGH will seine Entscheidung voraussichtlich erst in einigen Wochen verkünden.

Tagebücher waren beschlagnahmt worden

Die Tagebücher waren im März 2018 bei einer Durchsuchung der Privaträume von Olearius beschlagnahmt worden. Die Publikation war ganz und gar nicht unbedeutend. Durch die Aufzeichnungen wurden nämlich mehrere Treffen des damaligen Hamburger Bürgermeisters und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) 2016 und 2017 mit dem Bankier offenbar.

Das Oberlandesgericht Hamburg hatte die Veröffentlichung als Verstoß gegen Paragraph 353d Strafgesetzbuch gewertet. Dieser behandelt „Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen“. Aus den beschlagnahmten Tagebüchern, so das OLG, hätte nicht direkt zitiert werden dürfen, bevor sie in öffentlicher Gerichtsverhandlung zum Thema wurden. Zudem dürfe ein Verfahrensbeteiligter nicht öffentlich vorverurteilt werden. Der Anwalt der „Süddeutschen“, Martin Schippan, hatte dem das „überragende öffentliche Interesse“ an der Aufdeckung des Cum-Ex-Skandals entgegengehalten. Olea­rius habe nur eine für ihn negative Berichterstattung verhindern wollen.

Vor dem BGH geht es vor allem um die Frage, ob zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen und dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit abgewogen werden muss – oder ob die Veröffentlichung in jedem Fall verboten ist.

Der SZ-Anwalt argumentiert, es sei in den zitierten Tagebuchauszügen und im betreffenden Artikel gar nicht um die Vorwürfe gegen Olearius selbst gegangen, sondern um eine mögliche Einflussnahme der Politik. Zudem habe sich Olearius selbst an Medien gewandt und diesen eine Tagebuchseite zur Verfügung ge­stellt. In einem solchen Fall müsse es der Presse möglich sein zu sagen: „Blättere mal etwas weiter im Tagebuch, da stehen noch ganz andere Dinge drin.“ Er bezweifelt zudem, dass es sich tatsächlich um amtliche Dokumente handelte. Schließlich würden vor allem bei Ermittlungen zu Wirtschaftsstraftaten regelmäßig große Mengen von Schriftstücken beschlagnahmt. Als amtliche Dokumente könnten höchstens solche gelten, die ähnlich wichtig seien wie die Anklageschrift.

Olearius’ Anwältin sieht das Ganze anders. Sie verwies auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus den 80er Jahren, derzufolge das Verbot wörtlicher Zitierung in solchen Fällen die Pressefreiheit nur geringfügig beeinträchtige. Eine Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und Pressefreiheit führe in diesem Fall dazu, dass die „Durchstecherei, die allenthalben üblich ist“, noch verstärkt würde, sagte sie. Es könnte der Eindruck entstehen, dass Justiz und Journalismus „unstatthaft zusammenarbeiten“.

Im Cum-Ex-Skandal hatte die Hamburger Steuerbehörde im Jahr 2016 auf eine Steuerrückzahlung der Warburg Bank von 47 Millionen Euro erstaunlicherweise verzichtet. Seit November 2020 beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss des Hamburger Senats mit dem Vorgang, unter anderem geht es um die Frage, ob Olaf Scholz Einfluss auf die Entscheidung der Finanzbehörden nahm, der Warburg Bank Steuern zu erlassen. Scholz gibt an, er könne sich an den Inhalt der Treffen mit Warburg-Leuten nicht mehr erinnern. Olearius steht demnächst in Bonn wegen des Verdachts der besonders schweren Steuerhinterziehung in 14 Fällen vor Gericht.

Bei den sogenannten „Cum-Ex“-Geschäften handelt es sich um den womöglich größten Steuerbetrug der deutschen Wirtschaftsgeschichte, durch den der Staat um Milliarden Euro geprellt wurde. Investoren schoben zum Stichtag einer Dividendenauszahlung Aktienpakete hin und her, um sich vom Finanzamt Kapitalertragsteuern „zurückerstatten“ zu lassen, die sie nie gezahlt hatten. Der Bundesgerichtshof erklärte die Tricksereien im Sommer 2021 für illegal.