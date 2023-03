Wolfgang Schmidt, Chef des Bundeskanzleramts, ist anders als sein Chef Olaf Scholz ein ausgesprochen kommunikativer Mensch. Aber in der Cum-ex-Steuergeldaffäre zeigt auch er sich sehr schmallippig – zumindest in der Öffentlichkeit. Ob der Kanzleramtsminister mit einzelnen Personen und Presseorganen zu diesem Thema mehr kommuniziert hat, wollte ein Journalist wissen. Da die Regierungszentrale diese Informationen nicht freiwillig herausgab, schlug er den Rechtsweg ein.

Das Verwaltungsgericht Berlin hat in dem Eilverfahren in seinem Sinne entschieden. „Das Bundeskanzleramt ist verpflichtet, der Presse Auskünfte über die Kommunikation des Chefs des Bundeskanzleramts mit Medien in der so genannten ‚Cum-Ex-Steuergeldaffäre‘ zu erteilen“, teilte es anschließend mit. Der Antragsteller habe wissen wollen, ob der Chef des Bundeskanzleramts nach seiner Vernehmung als Zeuge durch den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Cum-Ex-Steuergeldaffäre“ im September 2022 einem Journalisten Informationen zu dieser Sache erteilt habe.

Erhielten bestimmte Medien Informationen?

Darüber hinaus habe er wissen wollen, ob er eine Mitteilung an den Chefredakteur des „Stern“ und an weitere Chefredaktionen versandt habe, in der er auf Recherchen eines anderen Journalisten Bezug genommen habe. Außerdem habe er Auskunft begehrt, ob Schmidt bestimmten Medienvertretern Informationen zur Verwicklung des Bundeskanzlers in die Affäre übermittelt und dabei verlangt habe, nicht als Informant genannt zu werden.

Dem Antrag hat das Gericht im Wesentlichen stattgegeben. Das Bundeskanzleramt habe die Auskünfte zu erteilen. Es könne sich nicht darauf berufen, dass Gespräche des Chefs des Bundeskanzleramtes mit Journalisten über die Cum-ex-Affäre außerhalb seiner dienstlichen Tätigkeit lägen. Vielmehr sei der Austausch mit Medienvertretern Teil seiner Arbeit. Das Kanzleramt kann Beschwerde gegen den Beschluss beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.