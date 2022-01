Costa-Concordia-Doku bei Sky : Der Kapitän schlich sich von Bord

Die größten Katastrophen passieren immer dann, wenn diejenigen, die gerade im Begriff sind, den Karren an die Wand – oder das Schiff gegen den Felsen, das Atomkraftwerk gegen den Tsunami – zu fahren, sich selbst und anderen nicht eingestehen können, wie unübersehbar das Ausmaß der Folgen ist. Persönliche Eitelkeit, autoritäre Strukturen und Kadavergehorsam kommen dazu, und am Ende stehen alle da und fragen sich: Warum hat nicht viel früher jemand aufgemerkt und etwas unternommen? Gelegenheiten hätte es schließlich genug gegeben.

Vor zehn Jahren, am 13. Januar 2012, lief die Costa Concordia am Abend mit gut viertausend Personen am Bord aus dem römischen Hafen Civitavecchia aus und nahm Kurs auf die Insel Giglio, ein winziges Eiland vor der toskanischen Küste. Eine „Verbeugung“ vor der Insel, also eine langsame, nahe Vorbeifahrt am Hafen, ist eine alte Tradition der Seefahrt, und sie sollte auch an diesem Tag stattfinden. Zum Abendessen hatte der Kapitän Francesco Schettino Damenbegleitung, der es offenbar zu imponieren galt, ebenso sollte sich ein befreundeter Kapitän gerade auf der Insel befinden. Auf der Brücke, noch immer mit Damenbegleitung, ließ Schettino auf Handsteuerung umschalten und navigierte das Schiff mit flottem Tempo halsbrecherisch nahe an Giglio vorbei. Die Offiziere auf der Brücke, viele davon noch recht jung, widersprachen nicht. Zu tief saß ihre Furcht vor dem autoritären Vorgesetzten. Dann aber hatte ein Felsen die Unverschämtheit, unter dem Schiff aufzutauchen und auf den vorhandenen Seekarten nicht verzeichnet zu sein.

Der Wind war die Rettung

Was genau an diesem Abend ablief, rekonstruiert die Dokumentation „Costa Concordia – Chronik einer Katastrophe“, eine Kooperation von Rai Documentari und Sky Documentaries, minutiös. Telefongespräche, Funkaufzeichnungen und protokollierte Abläufe auf der Brücke werden präzise nachgestellt. Ein junger Offiziersanwärter, der auf der Brücke dabei war, kommt ebenso zu Wort wie der Leiter der Küstenwache in Livorno. Zwei Freunde, die im sinkenden Wrack eingeschlossen waren, schildern ihre Sicht auf die Dinge, und auch Mario Pellegrini, der stellvertretende Bürgermeister von Giglio, der es schließlich war, der einen der beiden an einem Seil aus einem metertiefen Lüftungsschacht hervorzieht. Er war zu dem Schiff übergesetzt, um zu helfen, als die meisten Offiziere bereits ein paar hundert Meter weiter an Land saßen. Nur Schettino setzt sich noch einmal in ein Boot und versucht, zu dem Schiff zurückzukommen. Allerdings nicht freiwillig: Gregorio de Falco, der Leiter der Küstenwache, verpasste dem Kapitän per Telefon einen derartigen, in Italien inzwischen berühmt gewordenen Einlauf, dass dieser keine andere Wahl hatte.

Währenddessen schleppten die 1400 Einwohner von Giglio Decken, Socken, Jacken und Getränke an den Hafen, um die frierenden Schiffbrüchigen zu versorgen. Sie kauerten in Kirchen und nahmen das einzige Hotel in Beschlag. Dass sie nahezu alle überlebten, dass es nur 32 Todesopfer gab, auch wenn jedes einzelne eines zu viel ist, ist nur dem Wind zu verdanken. Er trieb das navigationsunfähige Schiff, dessen Motorraum voll Wasser gelaufen war, zur Insel hin. Wäre der Wind aus einer anderen Richtung gekommen, wäre die Costa Concordia aufs offener Meer getrieben worden. Dann, so sagt Vizebürgermeister Pellegrini am Ende, hätten wir nicht die Toten gezählt, sondern die Überlebenden.

Passagiere riefen die Polizei

Der Verteidiger von Schettino gibt sich redlich Mühe, den Kapitän als Opfer der Medien hinzustellen, die einen Sündenbock gesucht und in ihm gefunden hätten. Er versucht gerade, auf europäischer Ebene gegen das Urteil von 16 Jahren Haft vorzugehen. Doch das Bild, das am Ende vom Kapitän bleibt, ist erdrückend. Auch wenn viele weitere Umstände eine Rolle spielen – diesem Mann möchte man lieber nicht die Verantwortung für viertausend Menschenleben übertragen. Bis zuletzt glaubte er, er könne den Hafen erreichen, und gab der Küstenwache trotz des meterlang aufgerissenen Hecks nur einen Stromausfall durch. Es waren Angehörige von Passagieren und Besatzung, die die Polizei anriefen, die wieder­um die Küstenwache verständigte.

Bis zuletzt glaubte Schettino auch, das Schiff würde nicht sinken und eine Evakuierung sei nicht nötig. Als sie endlich, fünfzig Minuten nach der Kollision, auf ziemlich chaotische Weise und teilweise auf eigene Faust von Personal und Passagieren durchgeführt wurde, lag das Schiff schon so schräg, dass man viele Rettungsboote über den Schiffsrumpf nur schwer herunterlassen konnte. Die Passagiere die sich auf der der Insel abgewandten Seite des Schiffes befanden, glaubten, sie befänden sich auf hoher See, und waren verängstigt und in Panik. Durchsagen, um sie zu beruhigen, gab es keine. Es waren Köche, Kellner und Kabinenpersonal, die die Lage an den Muster-Stationen zu bewältigen versuchten, berichten Zeugen.

Nicht geklärt hingegen ist die Rolle der Reederei. Sie wollte trotz mehrfacher An­­­fragen nicht Stellung beziehen, gab jedoch an, etliche Verbesserungen an den Abläufen vorgenommen zu haben. Und die aufwendige Bergung des Wracks, die zwei Jahre dauerte, wäre noch einmal ein weiteres Kapitel wert. Dass die Filmemacher sich auf die Rettung der Passagiere konzentrieren, ist jedoch gut und vernünftig, denn die Geschichte handelt nicht von Technik, sie erzählt von menschlichem Versagen.

Costa Concordia – Chronik einer Katastrophe läuft heute um 20.15 Uhr auf Sky Documentaries und Sky Ticket sowie auf Abruf via Sky Q.