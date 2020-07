Corona-Doku im Ersten : Wie kommen wir da wieder raus?

Alle Räder stehen still: Schaustellerfamilien demonstrieren Anfang Juli in Berlin für die Rückkehr des Jahrmarkts. Bild: EPA

Wahrscheinlich brachte ein Physiotherapeut neulich in einem Gespräch eine weitverbreitete Stimmung auf den Punkt: Sobald er eine Schlagzeile über gestiegene Infektionszahlen sehe, lese er nicht mehr weiter. Zu Beginn der Pandemiebekämpfung sprach Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vom Übergang in eine „neue Normalität“. Ein wichtiger Satz, weil weder eine alte noch eine neue Normalität mit permanentem Alarmzustand zu vereinbaren sind. Der Überdruss an den neuesten Corona-Schlagzeilen findet auch seine lebensweltliche Begründung: Während die Medien das Pandemiegeschehen aus globaler Perspektive betrachten, spielt diese im Alltag der meisten Menschen keine Rolle. In einer westdeutschen Kleinstadt ist Texas weit weg, selbst die zunehmenden Infektionszahlen am Wolfgangsee in Österreich beunruhigen dort kaum noch jemanden.

In der sehenswerten Dokumentation „Corona-Patient Wirtschaft – Wer bezahlt die Zeche?“ geht es um das Ringen um die „neue Normalität“. Denn im Gegensatz zum täglichen Schwanken der Infektionszahlen und des Reproduktionsfaktors sind die wirtschaftlichen Folgen für viele Menschen unmittelbar und dauerhaft. Die Kurzarbeiterzahlen haben ein Niveau erreicht, das noch vor einem Jahr unvorstellbar war. Die Autoren Claus Hanischdörfer und Geli Hensolt dokumentieren die Kollateralschäden der Pandemie an drei Beispielen aus den am heftigsten betroffenen Branchen. Sie porträtieren einen Chefsteward der Lufthansa, den Inhaber und die Mitarbeiter eines alteingesessenen Stuttgarter Geschäfts für Kinderbekleidung und eine Schaustellerfamilie aus Baden-Württemberg.

Was Ökonomen wie Hans-Werner Sinn abstrakt als historisch einzigartige „Transaktionskrise“ bezeichnen, wird hier konkret. Das Vermeiden sozialer Kontakte verhindert wirtschaftliche Aktivitäten. Das hat Konsequenzen für das Selbstverständnis der Mittelschicht. Ein Chefsteward erlebt nach vierzig Jahren Berufstätigkeit erstmals in seinem Leben die Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen. Seine Frau musste als selbständige Kosmetikerin zudem ihre Praxis aufgeben. Als im März alle Volksfeste abgesagt wurden, fürchtete die Schaustellerfamilie, sie stehe vor den Trümmern ihrer Existenz. Solche Schicksale gab es zwar schon immer: Konkurse und Arbeitslosigkeit sind elementarer Teil unserer Wirtschaftsordnung. Das war allerdings in den vergangenen Jahrzehnten nicht die kollektive Erfahrung einer ganzen Generation. Dafür müsste man schon in die unmittelbaren Nachkriegsjahre zurückgehen.

Der Staat kann die Ungewissheit nicht übernehmen

Hanischdörfer und Hensolt machen das Problem dieser historischen Ausnahmesituation sichtbar: das andauernde Gefühl der Ungewissheit, wenn Selbstverständlichkeiten wie die Berufsausübung vom Staat verboten werden. Der Chefsteward sieht das berühmte Licht am Ende des Tunnels, als die Aktionäre der Lufthansa endlich dem staatlichen Rettungspaket auf der Hauptversammlung zugestimmt haben. Die Schaustellerfamilie muss dagegen mit der endgültigen Absage aller Volksfeste fertig werden.

Die Politik versucht mit dem Einsatz gigantischer Finanzmittel die Folgen der Pandemie abzumildern. Die dabei vorkommenden bürokratischen Unzulänglichkeiten sind wohl kaum zu vermeiden. Die deutsche Politik schneide im internationalen Vergleich gut ab, sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Interview. Trotz aller Hilfen fühlt sich die Schaustellerfamilie „von der Politik im Stich gelassen“.

Die Finanzierung der Krisenkosten von zwei Billionen Euro scheint nicht das eigentliche Problem zu sein, glaubt man Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der uns die Angst vor der Staatsverschuldung nehmen will. Vor wenigen Jahren dachte der ökonomische Mainstream noch anders, so ändern sich die Zeiten und der Zeitgeist.

Das viele Geld wird die „Transaktionskrise“ aber nicht beenden. Die wirtschaftlichen Aktivitäten, die stillgelegt worden sind, müssen wieder möglich werden. Das setzt das Ende der grassierenden Ungewissheit über die weitere Entwicklung voraus. Bleibt es bei der Ungewissheit, müssen die betroffenen Unternehmen und Beschäftigten die Folgen allein schultern. Sie werden zum Objekt staatlicher Interventionen. Zur Ungewissheit gesellt sich das Gefühl des Ausgeliefertseins. Der Staat übernimmt die Verantwortung für ökonomische und sozialen Folgen und – überfordert sich. Die von der Pandemie wirtschaftlich Betroffenen wollen für ihre Zukunft selbst verantwortlich sein können. Was macht die „neue Normalität“ aus? Ungewissheit. Die kann der Staat niemanden abnehmen, sie beherrscht den Alltag. Schon vor der ordnungsrechtlichen Verfügung zum Lockdown sei kaum noch jemand in die Innenstadt gekommen, sagt der Stuttgarter Einzelhändler. Der Umsatz ist eingebrochen.

Der Staat ist in der Pandemiebekämpfung keineswegs klüger als seine Bürger. Hier liegt ein Irrtum der bisherigen Politik: Anstatt auf die kreativen Lösungen der Menschen zu vertrauen, will sie diesen Lösungen aufzwingen. Den Teufelskreis aus Hoffnung und Verzweiflung bricht sie nicht auf, sie wird am Ende nur für alles verantwortlich gemacht. Die Dokumentation der ARD sollten sich auch Virologen, Ökonomen und Politiker ansehen, wollen sie etwas über die Grenzen ihrer Handlungsmacht lernen.

Corona-Patient Wirtschaft – Wer bezahlt die Zeche? von Claus Hanischdörfer und Geli Hensolt, an diesem Montag um 22.35 Uhr im Ersten und in der Mediathek der ARD.