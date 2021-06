Nach dem Lockdown : Lebt das Kino noch?

Aktualisiert am

Die Kinos öffnen wieder. Wie haben die Betreiber die Pandemie-Schließung überstanden? Den Produzenten geht es gut. Was heißt das für die Branche? Wir fragen die beiden Chefs der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft.

Wie viele Kinos mussten aufgrund der Pandemie schließen?

Christian Sommer: Es sind sehr wenige Kinos geschlossen worden. Weniger als zehn – bei mehr als 900 Kino-Standorten in Deutschland. Die staatlichen Hilfen haben gegriffen, insbesondere das Kurzarbeitergeld und das Programm Neustart Kultur. Dafür gilt der Politik ein großer Dank. Allerdings leben die filmwirtschaftlichen Unternehmen nicht nur von Förderung, das ist also nur eine Teilkompensation. Die letzten Monate haben deshalb stark an den Eigenkapitalreserven der Unternehmen gezehrt. Auch die finanzielle Lage ist angespannt, viele sind Kreditverbindlichkeiten eingegangen, um durch die Krise zu kommen. Diese werden die Unternehmen noch auf Jahre belasten.