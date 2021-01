Aktualisiert am

Gruppenhorchen per App

Clubhouse und Datensicherheit : Gruppenhorchen per App

Wer gehofft hatte, dass die mediale Erregungswelle um die Smartphone-App mit den vielen gesprochenen Schnellschüssen langsam wieder abebbt, wurde diese Woche enttäuscht. Man bekommt sie nur im App Store von Apple: Die App mit dem Namen Clubhouse versetzt iPhone-Nutzer in die Lage, in virtuellen Räumen den Gesprächen von wichtigen Menschen zu lauschen und unter Umständen dort auch ein paar Worte sagen zu dürfen. Wer aber kein Smartphone hat oder das falsche Betriebssystem nutzt, kann nicht mitmachen. Zudem braucht jeder zuerst eine Einladung, um in das neue Besprechungszentrum hineinzugelangen.

Dadurch waren Vorbehalte gegen die App naheliegend: Anders als in den Vereinigten Staaten, wo iPhones weit verbreitet sind, ist das Apple-Telefon hierzulande mit weniger als einem Drittel am Gesamtmarkt der Smartphones vergleichsweise seltener. Entsprechend fühlten sich viele Interessierte vor den Kopf gestoßen, dass es für sie keine Möglichkeit gibt, beim neuen Sprachrummel mitzulauschen. Zumal sich Spitzenpolitiker ein Stelldichein gegeben haben, oft eingeladen von befreundeten Journalisten.