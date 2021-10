Psychiater über Computersucht : „Videospiele funktionieren wie Drogen“

Aktualisiert am

Die Computerspielsucht ist auf dem Vormarsch. Schon Zwölfjährige werden abhängig, die Corona-Lockdowns haben die Lage verschärft. Im Interview erklärt der Psychiater Rainer Thomasius, was zu tun ist.

Im Jahr 2018 hat die Weltgesundheitsorganisation internetbezogene Süchte, da­run­ter auch die Computerspielsucht, offiziell anerkannt und in die Gruppe der Suchtstörungen aufgenommen. Wie hat sich das Me­­diennutzungsverhalten der Kinder und Jugendlichen in den vergangenen Jahren, insbesondere während der Pandemie, ver­ändert?

David Lindenfeld Volontär. Folgen Ich folge

Rainer Thomasius forscht als Ärztlicher Leiter des Suchtbereichs und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie am Universitätsklini­kum Hamburg-Eppendorf. Der Psychiater spricht von „alarmierenden Zahlen“ und ei­ner Computerspielindustrie, die versucht, „suchtimmanente Verstärker in den Spielen immer trickreicher, gezielter und an der Zahl häufiger einzusetzen“.