Alles außer Fußball : Hipphipphurrax

Dreimal werden wir noch wach, dann ist Finaltag in Qatar, und danach müssen wir uns andere Motivationen für Lektüre von Büchern, Anschauen von Filmen, Genuss von Konzerten suchen als die Verachtung für Wüstenball. Die ohnehin nicht mehr so recht zu tragen schien, seit die deutsche Mannschaft aus der Wüste weggeschickt wurde und man sich für Teams begeistern kann, die nicht auf Armbinden, sondern Fußfertigkeiten ihr Hauptinteresse setzen.

Jedenfalls war der Kinosaal am vorgestrigen Halb­finaltag arg leer, und die Stapel mit Comics auf meinem Schreibtisch, die den Grad an Freizeit anzeigen, sind so hoch wie lange nicht mehr. Wie soll man erst zum Abarbeiten kommen, wenn die Comics keine dezidierte Protest­lektüre mehr sind? Sie sind nämlich idealer Lesestoff für Fußballverächter, weil die Sportart nie großes Thema darin geworden ist. Im Gegensatz etwa zu Autorennen, von denen die französische Comicserie „Michel Vaillant“ ununterbrochen seit 1957 erzählt, oder Baseball, dem Charles Schulz in den „Peanuts“ fünfzig Jahre lang immer wieder gehuldigt hat.

Es ist allerdings nicht überraschend, dass im Mutterland der Co­mics, den Vereinigten Staaten, keine große Neugier auf Soccer bestand, wo dort doch selbst der Begriff „Football“ für etwas anderes reserviert ist. Wie groß im fußballverrückten Europa die Verzweiflung über die amerikanische Comicabsenz dieses Sports gewesen sein muss, zeigt die Bearbeitung einer Daniel-Düsentrieb-Episode aus dem Jahr 1963, durch die eine amerikatypische Football- zu einer europageeigneten Soccer-Geschichte umgezeichnet wurde. Aber in Entenhausen zieht man ja eh ganz andere Sportarten wie Löchern oder Pinkepott vor.

In Japan, wo die Manga noch den obskursten Zielgruppen etwas bieten, gibt es natürlich auch Fußballserien. Die berühmteste stammt aus den Achtzigerjahren und heißt „Captain Tsubasa“. Ganz frisch ist „Blue Lock“, in der von den Bemühungen des japanischen Fußballverbands erzählt wird, nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der Weltmeisterschaft von 2018 den Nachwuchs zu fördern. Die Serie läuft noch, und wenn das japanische Ab­schneiden in Qatar der Maßstab sein sollte, ist ihre publizistische Zukunft gesichert, denn weiter als bis ins Achtelfinale ging es ja auch diesmal nicht.

In Frankreich erschien vor einem Jahr ein Comic über ein nationales Fußballtraume: die Niederlage im Halbfinale der WM gegen Deutschland: das “Spiel von Sevilla“, mit dem Bodycheck von Toni Schumacher gegen Battiston. Große Erzählkunst, aber da war Fußball eher Vehikel für eine psychologische Studie, die nicht zum Besten des deutschen Torwart ausgeht.

Aber es soll hier doch um etwas an­deres als Fußball gehen, und deshalb sei denjenigen, die zu den verbleibenden zwei WM-Spielen noch Alternativen suchen, die schönste mir bekannte Comic-Sportsequenz zur Wiederlektüre empfohlen: das Rugby-Match mit dem Spieler Hipp­hipphurrax aus „Asterix bei den Briten“. Das ist ein Spiel, das nicht nur erfüllt die Briten mit Passion. Und am Ende heißt es aus dem Munde von Obelix: „Gallien vor!“ Das mag man je nach Sympathie am Wochenende dann prophetisch oder apokalyptisch nennen.