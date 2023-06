Aktualisiert am

Der Chef von CNN, Chris Licht, ist seinen Job nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder los. Er sei mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, man sei auf der Suche nach einem Nachfolger, teilte der Mutterkonzern von CNN, Warner Bros. Discovery, mit.

„Ich habe großen Respekt vor Chris, persönlich und beruflich“, sagte David Zaslav, der Präsident und Vorstandsvorsitzende von Warner Bros. Discovery. „Die Aufgabe, CNN zu leiten, war nie einfach, insbesondere in einer Zeit großer Umwälzungen und Veränderungen, und er hat sein ganzes Herzblut hineingesteckt.“

Licht war als Hoffnungsträger zu CNN gestoßen. Als Produzent von „CBS This Morning“ und „The Late Show with Stephen Colbert“ hatte er sich Meriten erworben. Bei CNN hoffte man darauf, dass Licht dem journalistischen Profil des angeschlagenen Senders wieder Schliff verleihen würde. Sein Vorgänger Jeff Zucker hatte seinen Posten wegen einer einvernehmlichen Beziehung mit einer langjährigen Kollegin, die er nicht offengelegt hatte, verloren.

Ein paar Abgänge und ein Fiasko

Als Losung gab Licht aus, CNN möge ein Sender sein, der „furchtlos die Mächtigen zur Rechenschaft zieht, den Status quo infrage stellt, Gruppendenken hinterfragt und Zuschauer und Leser mit harten Fakten und aufschlussreichen Kommentaren informiert und dabei stets Respekt vor abweichenden Perspektiven zeigt“. Zu Zeiten der Präsidentschaft von Donald Trump hatte sich CNN als Tendenzmedium etabliert – in klarer Gegnerschaft zu Trump. Darunter litt die einst als unvoreingenommen geltende Berichterstattung des Senders. Weniger „Breaking News“, weniger Parteinahme, mehr Hintergründe, mehr Ausgewogenheit und damit zurück in die Mitte der Gesellschaft, so lautete nun Lichts Programm.

Mehr zum Thema 1/

Mit ihm an der Spitze geriet der Sender jedoch nicht in ruhigeres Fahrwasser, im Gegenteil. Es gelang dem neuen Chef nicht, das Ruder herumzureißen. Prominente Journalisten quittierten den Dienst. Licht musste das Streamingangebot CNN+ nur wenige Wochen nach dessen Start wieder einstampfen. Ob der Kostensenkung, welche der Mutterkonzern Warner Bros. Discovery erwartete, wurden Hunderte von CNN-Mitarbeitern entlassen.

Zum Fiasko wurde Anfang Mai die groß angekündigte Town-Hall-Sendung mit Donald Trump. Trump log, dass sich die Balken bogen, wie man das von ihm kennt, und niemand vermochte ihm etwas entgegenzusetzen, schon gar nicht die Moderatorin Kaitlan Collins. Dafür musste Chris Licht als Senderchef heftige Kritik einstecken.

Er wollte „kämpfen wie der Teufel“

Dann wurde ein Video an die Öffentlichkeit durchgestochen, in dem er die Berichterstattung seines Senders über die Corona-Pandemie kritisierte und den Mitarbeitern gegenüber distanziert wirkte. Dafür entschuldigte er sich. Er werde „wie der Teufel“ darum kämpfen, ihr Vertrauen zurückzugewinnen, versicherte er den Mitarbeitern von CNN.

Und dann – folgte die Entlassung des bekannten Moderators Don Lemon aus der Morning Show des Senders. Lemon gilt als Ikone der Linken, aber auch als frauenfeindlich, machtbesessen und unkollegial. Den Quoten von CNN tat all das nicht gut. Mit Lichts Entlassung zieht das Unternehmen nun die Notbremse.