Aktualisiert am

Hinter die Förderung der Zustellung von Zeitungen durch die Bundesregierung können die Verlage, deren Verbände und Landespolitiker (vor allem der Union und der SPD), die das Vorhaben unterstützen, vorläufig einen Haken machen. Die Sache verläuft sich zwischen den von den Grünen geführten Ressorts der Bundesregierung, zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und der Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Diese bestätigte der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) jetzt, dass im Bundeshaushalt 2024 Mittel für eine Presseförderung, wie sie der Koalitionsvertrag eigentlich vorsieht, nicht eingestellt sind.

„Es ist nicht eingeplant“, sagt Claudia Roth

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

„Es ist nicht eingeplant“, sagte Claudia Roth der KNA. „Wir als Bundesregierung arbeiten daran, zu entscheiden, welche Ausrichtung eine Presseförderung haben könnte und welches Ressort dann die Federführung haben sollte.“ Aber noch sei diese Entscheidung nicht getroffen. „Jetzt muss erst einmal entschieden werden, ob es im Wirtschaftsministerium angesiedelt wird“, sagte Roth im Gespräch mit der KNA. Letztlich müsse Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entscheiden.

Eine Federführung ihres Hauses schloss Roth im Gespräch mit der KNA aus. „Erst einmal muss ein Konzept stehen, dann muss der finanzielle und personelle Aufwand geklärt werden.“ Erst danach stelle sich die Frage, wer das Konzept umsetzen könne. Nach ersten Berechnungen seien „sehr hohe Summen im Umlauf. Da ginge es um ein Viertel des gesamten Etats unseres Hauses“, zitiert KNA Claudia Roth. Nach eigenen Angaben liegt der BKM-Etat 2023 bei 2,39 Milliarden Euro. Ein Viertel davon wären 597,5 Millionen Euro.

Auch über die von den Verlegerverbänden erhobene Forderung nach einer Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für Presseprodukte von derzeit sieben auf null Prozent sei noch nicht entschieden. „Das kommt alles mit in die Verhandlungen, die mit dem Bundesfinanzministerium geführt werden müssen“, sagte Roth.

Faible für „gemeinnützigen Journalismus“

Beim Thema gemeinnütziger Journalismus, bei dem die Ampelkoalition laut Koalitionsvertrag „für Rechtssicherheit sorgen“ will, ist die Regierung ebenfalls noch in der Diskussionsphase. „Da sind wir noch nicht einer Meinung“, sagte Roth. Sie denke aber, „dass der Umbruch der Medienlandschaft so groß ist, dass der gemeinnützige Journalismus ein Zusatz zum gewinnorientierten sein kann“.

Damit vollzieht Claudia Roth die schon erkennbare medienpolitische Linie der Grünen nach. Diese nimmt „gemeinnützigen“ Journalismus als potentiell förderungsfähig in den Blick, nicht aber eine Förderung der Presse, nicht einmal vor dem Hintergrund des sich bereits abzeichnenden Regionalzeitungssterbens. Auf dieses hatten Politiker der SPD und der Union wiederholt dringlich hingewiesen, auch in der F.A.Z., etwa die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Heike Raab (SPD) und die Staatskanzleichefs aus NRW und Sachsen, Nathanael Liminski und Oliver Schenk (CDU). Demgegenüber hatten in der F.A.Z. die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner und der Staatsrechtler Karl-E. Hain die Unterstützung der gedruckten Presse als überholt dargestellt und ein Fördermodell favorisiert, das dem der Filmförderung ähnelt.

Mehr zum Thema 1/

Dass aus der Presseförderung nichts wird, obwohl Gutachten, die das Bundeswirtschaftsministerium Anfang April vorgelegt hatte, diese befürworten, war schon in dem Augenblick zu ahnen, als das Bundeswirtschaftsministerium die Expertisen, die noch unter der Vorgängerregierung in Auftrag gegeben worden waren, veröffentlichte. Es erklärte sich nämlich sofort für nicht zuständig – so wie sich jetzt Claudia Roth für nicht zuständig erklärt.

Zuletzt hatte Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) auf dem Kongress der Zeitschriftenverleger – des Medienverbands der Freien Presse (MVFP) – Ende Juni in Berlin die Branche vertröstet. Es gebe „noch keine fertigen Lösungen“, 2024 gehe es weiter. Folgt man den von KNA übermittelten Worten Claudia Roths, muss es wohl heißen: Nach 2024 geht es – vielleicht – weiter. Neue Erkenntnisse über das Zeitungssterben und Regionen, in denen die Presse auf Papier nicht mehr verteilt wird, dürfte es bis dahin sicherlich geben.