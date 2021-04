Demoskopen-Streit mit Civey : Der Wert von Online-Umfragen

Zusatzaufgabe für Meinungsforscher: Mehr Wähler denn je geben ihre Stimme nicht erst am Wahltag ab, sondern per Briefwahl. (Symbolbild) Bild: dpa

Es war Ende März, als ein Umfrageergebnis für Jubel im rechtspopulistischen Lager sorgte. „Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre?“ Die von Demoskopen gern gestellte Sonntagsfrage ergab in der betreffenden Umfrage, ausgeführt von Civey für die „Sächsische Zeitung“: 29,3 Prozent für die AfD in Sachsen-Anhalt. Auf Twitter schlug ein Screenshot der noch nicht als „repräsentativ“ deklarierten Angabe hohe Wellen, dass die CDU auf lediglich 18,3 Prozent komme. Im „Endergebnis“ der Umfrage sah es dann anders aus: Nun wurden für die CDU immerhin 27,3 Prozent angegeben, allerdings zöge die AfD dennoch als stärkste Kraft an ihr vorbei. Ein Schlag für die Union? Wie repräsentativ ist das Ergebnis des Berliner Start-ups Civey, das von zahlreichen renommierten Soziologen und Branchenexperten wegen seiner Methoden kritisiert wird?

Johanna Christner Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.



Ende März entschied auch das Landgericht Köln gleich zweimal zu Ungunsten des Unternehmens, das seine Umfrageergebnisse mit einem Online-Panel, ohne ergänzende Telefonumfragen erhebt. Gegner in den beiden Gerichtsverfahren ist das Meinungsforschungsinstitut Forsa. In einem für das „Handelsblatt“ aufgenommenen Podcast hatte die Civey-Geschäftsführerin Janina Mütze behauptet, Forsa-Chef Manfred Güllner rufe Civey-Kunden an und bedrohe diese. Civey schneide bei Wahlumfragen „überdurchschnittlich gut“ ab, sagte Janina Mütze. Forsa ging gegen beide Aussagen juristisch vor und strengte eine einstweilige Verfügung gegen Civey an. Am 23. März hat das Landgericht Köln die einstweilige Verfügung bestätigt.