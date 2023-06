Die Kabarettistin Christine Prayon arbeitet nicht mehr für die „heute show“. In der Satiresendung im ZDF hatte Prayon seit 2011 die Figur der Birte Schneider verkörpert, ihr letzter Auftritt war im September vergangenen Jahres. In einem Interview mit der Wochenzeitung „Kontext“ sagte sie nun, sie sei zunächst wegen einer Post-Vac-Erkrankung nicht mehr aufgetreten, werde aber nicht in die Sendung zurückkehren.

Diese Entscheidung erklärte sie damit, dass die „heute show“ sich ihrer Meinung nach verändert habe. Gesellschaftliche Themen würden seit der Corona-Pandemie zunehmend einseitig behandelt, sagte Prayon. Sie wolle sich nicht daran beteiligen, „Andersdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben“. Satire dürfe sich nicht daran beteiligen, „den Diskurs zu verengen“. Dies geschehe jedoch immer häufiger, auch in Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. „Ich bin überhaupt keine Freundin mehr von Satiresendungen, egal ob Böhmermann, ‚Anstalt‘ oder andere“, sagte Prayon, die in der Vergangenheit auch in der „Anstalt“ mitgewirkt hatte.

Mehr zum Thema 1/

Das ZDF schickte auf Anfrage der F.A.Z. nur ein kurzes Statement zu Prayons Äußerungen. Die Kabarettistin habe die Zusammenarbeit auf eigenen Wunsch beendet. „Die Zusammenarbeit haben wir sehr geschätzt und lassen die Tür für weitere Auftritte offen.“