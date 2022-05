Christine Baranski wird 70 : Sie kämpft und lächelt dabei

Zugegeben, aus Filmen wie „Staatsanwälte küsst man nicht“ oder „9 ½ Wochen“ hat man nicht zuerst sie in Erinnerung: Christine Baranski spielte darin Nebenrollen. Sie sei wohl ständig im Begriff, „entdeckt zu werden“, hat die aus Buffalo stammende amerikanische Schauspielerin noch vor Kurzem und nicht nur scherzhaft gesagt. Dabei ist sie seit 1970 in New York und hat dort kulturell so ziemlich alles miterlebt, erst am Theater, dann beim Film. Die wichtigste Entscheidung ihrer Karriere aber sei gewesen, fürs Fernsehen zu arbeiten – und zwar, als das künstlerisch noch viel umstrittener war als heute.

Dies führte sie an die Seite von Cybill Shepherd in der Comedy-Serie „Cybill“ (1995 bis 1998), in der Baranski ihren Rollentyp als abgebrühte, versnobte und zynische Upper-Class-Dame Maryann Thorpe mit einem Faible für starke Drinks und scharfe Sprüche prägte – ein Typus, der durch die Theatertradition zum Beispiel Edward Albees schon gut eingeführt war in die amerikanische Kultur, in Serien-Dimensionen vielleicht eine Art weibliches Pendant zu Don Draper in „Mad Men“ und zudem ein direkter Vorläufer der Frauenfiguren in „Sex and the City“. Thorpe-Szenen und -Sprüche sind bis heute beliebt, wie man in Zusammenstellungen auf Youtube oder auch geteilten „Memes“ sehen kann.

Aber das ist noch nicht alles, denn Christine Baranski ist zudem ein Beispiel dafür, wie nach der Verschiebung von der Kino- zur Serienkultur in einem inzwischen völlig unüberschaubaren Feld doch einzelne Schauspieler und Charaktere herausstechen und in Erinnerung bleiben. Der kürzlich verstorbene Michael K. Williams war so einer als Omar in der Krimiserie „The Wire“, Titus Welliver ist es in der Serie „Bosch“, und Christine Baranski ist es mit ihrer Rolle der Chicagoer Anwältin Diane Lockhart geworden, erst in der Juristen-Dramaserie „The Good Wife“ und dann in deren Ableger „The Good Fight“.

Darin wird die etablierte Luxusanwältin durch einen kriminellen Finanzberater um ihr Vermögen gebracht und muss kurz vor dem Ruhestand noch einmal ganz neu anfangen in einer Kanzlei, die von Schwarzen geführt wird und sich um die Anliegen von Unterprivilegierten kümmert. Es ist eine amerikanische Stehauf-Geschichte, verknüpft mit brennenden Gesellschaftsthemen um Rassen und Klassen, vor allem aber um die Ära des Präsidenten Donald Trump. Je länger der an der Macht ist, desto ungläubiger, verzweifelter, zynischer wird die Anwältin Lockhart, bis sie einfach nur noch lacht über die Absurdität dieser Gegenwart. Christine Baranski hat das Mienenspiel des ungläubigen Staunens perfektioniert.

Vor allem eines strahlt diese Schauspielerin einzigartig aus: die Härte und, man darf wohl sagen: Resilienz, mit der sie sich gegen ein als immer verrückter empfundenes Arbeitsumfeld durchsetzt, es einfach weglacht, sich ihren Teil denkt, oder – besonders memorabel – das Experiment wagt, es durch sogenanntes Micro-Dosing mit der halluzinogenen Droge Psilocybin erträglicher zu machen, was zu interessanten Ergebnissen führt. Heute wird Christine Baranski siebzig Jahre alt.