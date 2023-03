Aktualisiert am

Rundfunkreform : Wie ARD und ZDF am besten zusammenwirken

Die Coronapandemie, der Krieg in der Ukraine mit all seinen Konsequenzen, eine steigende Inflation, dazu die Energie- und Rohstoffkrise: Es scheint, als würde Deutschland von einer Krise in die nächste stolpern. Gesellschaftlich bisher deutlich weniger beachtet, sind dabei die disruptiven Veränderungen unserer Medienlandschaft. Wenige große Plattformen aus den USA und China wie Youtube, Facebook, Instagram, Twitter oder Tiktok dominieren große Teile der weltweiten Mediennutzung.

Europäische und deutsche Anbieter fallen im Vergleich deutlich ab. Neben wirtschaftlichen Konsequenzen birgt diese Entwicklung eine weitere Gefahr: Hinter den US-Plattformen stehen wenige Multimilliardäre wie Marc Zuckerberg, Jeff Bezos oder Elon Musk – und hinter Tiktok die kommunistische Partei. Eine große Medienmacht ist damit in wenigen Händen gebündelt.