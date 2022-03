Chris Licht wird CNN-Chef : Mehr Journalismus, weniger Meinungsmache

Mit der Berufung von Chris Licht zum neuen Chef von CNN verbindet sich in der amerikanischen Medienlandschaft die Hoffnung, dass der traditionsreiche Nachrichtensender zu seiner alten Form zurückkehren könnte. Der Fünfzigjährige, der bislang Stephen Colberts „Late Show“ bei CBS produziert, gilt als „Aufräumer“, der verschiedenen politischen Sendungen zu einem schärferen Profil und besseren Einschaltquoten verhalf. Licht soll dem „Wall Street Journal“ zufolge Vertrauten bereits gesagt haben, er setze bei CNN mehr auf harte Nachrichten und weniger auf Meinungsjournalismus.

Was CNN kann, zeigt sich gerade in der Berichterstattung über den russischen Angriff auf die Ukraine. Clarissa Ward, die mit ihren Reportagen aus Afghanistan beim chaotischen Abzug der amerikanischen Truppen im vergangenen August hervorgetreten war, berichtete unter anderem aus einer U-Bahn-Station in Charkiw, in die sich Bürger geflüchtet hatten. Matthew Chance ging im Nordwesten von Kiew am Antonov-Flughafen mit seinem Kameramann auf eine Gruppe vermeintlich ukrainischer Soldaten zu, die sich als russische Streitkräfte entpuppten, und geriet fast in einen Schusswechsel der Soldaten mit einem ungesehenen Feind. Wie Chance in der CNN-Sendung „Reliable Sources“ schilderte, durchkämmt man beim Sender die sozialen Netzwerke, um Brennpunkte des Konflikts lokalisieren und sich vor Ort ein Bild davon machen zu können. CNN-Reporter berichteten von russischen Zivilisten, die zwischen Belgorod und Charkiw russische Kräfte mit Verpflegung versorgten, und von der polnisch-ukrainischen Grenze, wo sich Bürger aus Polen, Deutschland und anderen EU-Staaten mit Hilfsmitteln und Privatfahrzeugen versammelt haben, um ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen.

Hintergründe und Korrespondenten vor Ort

Auch bei der Einordnung der Ereignisse kann sich CNN auf seine zuletzt zugunsten innenpolitischer Meinungshuberei vernachlässigte internationale In­frastruktur stützen, die elf amerikanische und 28 internationale Büros umfasst. So erhellte etwa Christiane Amanpour, die in den vergangenen Jahren bei CNN kaum noch präsent war, Hintergründe, unter anderem in einem Interview mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zur Bewertung von Russlands Krieg in der Ukraine, der Bedeutung der Invasion für Europa und zum Umgang mit Putins Drohungen. Wenige Stunden vor der Ansprache des amerikanischen Präsidenten Joe Biden an die Nation sendete CNN ein gemeinsam mit Reuters geführtes Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi in seinem Bunker in Kiew – mit dessen Einschätzung, es sei „abzuwarten“, ob die Russen Friedensgespräche ernst meinten, und seinem Wunsch, Biden möge deutliche Worte zur Bedeutung des Überlebenskampfes der Ukraine für die Werte von Demokratie und Freiheit finden.

CNN sei wieder „unerlässliches“ Fernsehen, stellte das Poynter-Institut mit Blick auf die aktuelle Berichterstattung fest. Mit der bevorstehenden Übernahme durch Discovery mehren sich zudem die Zeichen für einen langfristigen Kurswechsel des 1980 von Ted Turner gegründeten Nachrichtensenders. Discovery-Chef David Zaslav wird Medienberichten zufolge von seinem Mentor John Malone, der bei Liberty Media dem größten Anteilseigner von Discovery vorsteht, gedrängt, bei CNN das journalistisch solide Konzept der Anfangszeit zu vertreten. Unter Kostendruck werde der neue CNN-Chef Licht von Zaslav nicht gesetzt, heißt es im „Wall Street Journal“.

Chris Licht war bislang vor allem als Macher des erfolgreichen morgendlichen News-Talks „Morning Joe“ auf MSNBC und als Produzent von Stephen Colberts „Late Show“ bei CBS bekannt. Ihm wird eine souveräne Leitung der Redaktion attestiert. Mit ihr hat er dafür gesorgt, dass in Colberts Sendung politische Themen eine größere Rolle spielen als Promi-Witze.

CNN, ein Konzern mit mehr als viertausend Mitarbeitern, hat sich unter Jeff Zucker einem emotionalisierten Journalismus zugewendet, wie ihn Fox News mit großem Erfolg für seine Zielgruppe zorniger, älterer Konservativer praktiziert. Unter dem Eindruck der Quotenübermacht von Fox News war Zucker nachgezogen und hatte CNN mit stets Partei ergreifenden Moderatoren wie Don Lemon und Chris Cuomo als linksliberales Gegenstück zu den rechtskonservativen Meinungsmachern von Fox News positioniert. Das journalistische Ansehen von CNN litt unter dem Kurs. Bezeichnend für die Zucker-Ära ist die Cuomo-Affäre: CNN hatte sich im vergangenen Jahr unter Missachtung journalistischer Prinzipien in eine peinliche Affäre um seinen Starmoderator Chris Cuomo und dessen Bruder verstrickt, den früheren New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo, der sein Amt nach Vorwürfen sexueller Übergriffe verlor. In der Show seines Bruders Chris hatte Andrew Cuomo nett plaudern dürfen. Als herauskam, dass Chris Cuomo seinen Bruder bei dessen letztlich vergeblichen Bemühungen, sich im Amt zu halten, beraten hatte, verlor Chris Cuomo nach anfänglichem Zögern von CNN seinen Job. Dass Zucker kaum zwei Monate später wegen einer weithin bekannten Beziehung von seinem Posten zurücktrat, befeuerte Spekulationen, dass dies mit der Affäre Cuomo in Verbindung gestanden haben könnte.

Als neuer CNN-Chef muss Chris Licht den Glaubwürdigkeitsverlust, den der Sender auch aufgrund dieser Affäre erlitten hat, wettmachen. Die Berichterstattung über den Krieg, den Putin in der Ukraine führt, könnte sich als Katalysator für diese Aufgabe erweisen. Licht soll seinen Posten Anfang Mai antreten, wenn der Discovery-Konzern den Erwerb von Warner Media, zu dem CNN gehört, abgeschlossen hat.