Nebel umhüllt dicht bewaldete Berge, ein Bach plätschert durch das Unterholz, im Hintergrund zwitschern Vögel im Rauschen des Windes. Eine junge Frau erntet Gemüse, stellt augenscheinlich ohne jede moderne Technikunterstützung Seide her, kocht traditionelle Rezepte für das chinesische Neujahr oder andere Feste am Holzofen. Seit dem Erfolg der chinesischen Influencerin Li Ziqi mit derlei – selbst bekundet authentischen – Videos aus dem Leben mit ihrer Großmutter im ländlichen China sind solche Eindrücke mit den richtigen Suchbegriffen zuhauf auf Youtube, Instagram und Tiktok zu finden. Hochgeladen werden sie aus China, obwohl all diese Anwendungen auf dem Festland gesperrt sind.

Auch staatliche chinesische Medien sind mit offiziellen Kanälen auf Youtube vertreten. Hunan TV etwa, bekannt für unterhaltsame Talk- und Gameshows mit Stars, lädt die Sendungen teilweise in voller Länge hoch, ergänzt Untertitel in verschiedenen Sprachen und erreicht damit Hunderttausende bis Millionen von Aufrufen. Andere Sender veröffentlichen Fantasyserien oder historische Dramen aus dem chinesischen Fernsehen, die millionenfach angeschaut werden.