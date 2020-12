Medien in China : Bloomberg-Mitarbeiterin in Peking festgenommen

Vier Tage lang bemühte sich die Nachrichtenagentur Bloomberg vergeblich darum zu erfahren, was mit ihrer chinesischen Mitarbeiterin Haze Fan in Peking geschehen war. Am Donnerstag kam schließlich die Bestätigung: Fan wurde festgenommen. Sie steht im Verdacht, „an Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein, die die nationale Sicherheit gefährden“. Das teilte Bloomberg an diesem Freitag mit.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte, „wir sind sehr besorgt um sie und haben mit den chinesischen Behörden gesprochen, um die Situation besser zu verstehen. Wir tun weiterhin alles, was wir können, um sie zu unterstützen, während wir uns weiterhin um Informationen bemühen.“ Die Regierung in Peking und die chinesische Botschaft in Washington seien kontaktiert worden. Die Nachricht von Fans Festnahme sei dem Mutterhaus Bloomberg LP in New York übermittelt worden.

Fan hatte zuletzt am Montagmorgen Kontakt zu einem Redakteur gehabt. Anschließend war sie nach Bloomberg-Angaben gesehen worden, wie sie von nicht uniformierten Sicherheitskräften aus ihrem Wohnhaus abgeführt wurde. Inzwischen weiß man, dass es sich um Beamte des Büros für Nationale Sicherheit handelte. Nach Angaben der chinesischen Behörden wurde Fans Familie inzwischen informiert.

Ein extrem weit ausgelegter Straftatbestand

Chinesische Staatsbürger dürfen von ausländischen Medien nur als Assistenten eingestellt werden, die keine eigenen Interviews führen dürfen. Das gilt auch für Haze Fan. Sie war seit 2017 bei Bloomberg beschäftigt. Zuvor hatte sie für die Sender CNBC, CBS News, Al Jazeera und für die Nachrichtenagentur Reuters gearbeitet.

Bislang sind die Hintergründe ihres Falls völlig unklar. Ihre Festnahme kommt jedoch zu einer Zeit, in der ausländische Medien in China unter wachsendem politischen Druck stehen. Erst kürzlich waren die Regeln für lokale Mitarbeiter verschärft worden. Neuanstellungen bedürfen nun einer langwierigen Prüfung und Genehmigung durch das chinesische Außenministerium. Zudem wurden die Assistenten ausländischer Medien zuletzt kollektiv zu politischen Unterweisungen geladen.

Im März hatte Peking die Ausweisung von dreizehn Korrespondenten führender amerikanischer Medien angekündigt, die das Land inzwischen verlassen haben. Sieben chinesische Mitarbeiter der gleichen Medien wurden auf Druck des Außenministeriums entlassen. Im September hatten sich zwei australische Journalisten in Peking in die Botschaft ihres Landes geflüchtet, nachdem China ein Ausreiseverbot über sie verhängt hatte. Nach Verhandlungen durften sie schließlich ausreisen, nachdem sie sich einem Verhör unterzogen hatten. Nach offiziellen Angaben sollten sie als Zeugen in einem Fall von Gefährdung der nationalen Sicherheit aussagen. Dieser Straftatbestand wird in China extrem weit und vage gegen politisch unliebsame Personen ausgelegt.