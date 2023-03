Das sollte die Welt nicht zu sehen bekommen: Vor dem Verwaltungsgebäude der Universität von Wuhan haben sich Menschen mit Schirmen versammelt, um gegen die staatlichen Corona-Auflagen zu demonstrieren. Berichterstatter kamen hier nicht hin. Zu sehen war der Protest auf einem Video, das am 4. Dezember in sozialen Medien hochgeladen wurde. Bild: via REUTERS

Das Jahr 2022 war in China das Jahr der unerzählten Geschichten. Die strikten Corona-Auflagen machten jede Recherchereise zu einem Vabanquespiel, weil die Gefahr bestand, teils über Wochen aus anderen Landesteilen nicht nach Pe­king zurückkehren zu können. Viele Be­hörden nutzten die Pandemie als Vorwand, um ausländische Korrespondenten mittels Test- und Quarantäneauflagen an ihrer Arbeit zu hindern.

Keine Reporter in Wuhan

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



An dieses schwierige Jahr erinnerte am Mittwoch der Club der Auslands­korrespondenten in China (FCCC) in seinem Jahresbericht. Der Chinabüroleiter des „Wall Street Journals“, Jonathan Cheng, spricht darin von dem „mit Ab­stand schwierigsten Jahr“. Im gesamten Jahr habe sein Team nur eine einzige Re­cherchereise außerhalb Pekings machen können. Die Chefin des Peking-Büros der Nachrichtenagentur AFP, Katell Abiven, gibt ein Beispiel: Die Agentur habe im November keine Reporter zu den Pro­testen gegen die Null-Covid-Politik in Wu­han schicken können, weil sie bei Ankunft sofort in Quarantäne gemusst hätten und viele Hotels in jener Zeit zu­dem keine Gäste von außerhalb akzeptierten.