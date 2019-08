Aktualisiert am

Videospiele in China

Videospiele in China :

Videospiele in China : Wem die Stunde schlägt

In China müssen Anbieter von Videospielen neue Anti-Sucht-Mechanismen umsetzen. Die sind aus Sicht der Datenschützer bedenklich – und ersetzen bei Kindern nicht die Medienkompetenz.

Darf noch ohne staatliche Zeitbeschränkung spielen: Professioneller „League of Legends“-Spieler in Chongqing Bild: Picture-Alliance

Die Aufsicht über die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen obliegt für gewöhnlich deren Eltern. Aber auch die können nicht überall und zu jeder Zeit alert sein. In China fühlt sich deshalb die Regierung dafür verantwortlich, Kinder und Jugendliche zu schützen, die es mit dem Videospielen übertreiben. Bereits im März 2007 forderten acht Regierungsabteilungen in einem Rundschreiben die verpflichtende Einführung von Zeitbeschränkungen für Minderjährige in Onlinespielen zur Verringerung von Internetsucht. Zu den beteiligten Behörden gehörten unter anderem das Bildungsministerium und das Ministerium für öffentliche Sicherheit.

Nach einem Bericht der Los Angeles Times vom 21. Juli kommt zu den bisherigen Spielzeitregulierungen jetzt auch die reale Identitätsverifizierung durch die Personalausweisnummer hinzu. Seit China die Regeln für Videospiele verschärft hat, führten auch amerikanische Unternehmen wie Blizzard (Irvine, Kalifornien) und Epic Games (Raleigh, North Carolina) Spielzeitbeschränkungen auf ihren chinesischen Servern ein, um den Zugang zum zweitgrößten Gaming-Markt der Welt nicht zu verlieren.