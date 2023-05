In dieser Woche wurde der 15. Deutsche Computerspielpreis verliehen – an hübsche, kluge Spiele, die international aber leider überhaupt nicht mithalten können.

Die wichtigste Nachricht vom Deutschen Computerspielpreis: Katrin Bauerfeind und Uke Bosse haben gut moderiert. Das klingt banal, ist aber viel wert. Denn 15 Jahre lang (so lange wird dieser Preis schon verliehen) war die Show jedes Mal ein Krampf. Tiefpunkt vermutlich Ina Müller, die 2019 ganz offensichtlich absolut nichts über Videospiele wusste. Oder doch davor Barbara Schöneberger mit ihren Klischee-Witzen? („Gamer sind die idealen Liebhaber. Reden nicht viel und haben immer die Rollläden schon unten.“) Das alles ist endlich vorbei. Vielleicht war der 15. Deutsche Computerspielpreis überhaupt der erste, der nicht peinlich war. Vielleicht hat es so lange gedauert, bis eine früher viel kritisierte Branche endlich bei sich selbst angekommen ist.

Die etwas schlechtere Nachricht vom Deutschen Computerspielpreis: Auch dieses Jahr zeigt er, dass Deutschland kein aufregendes Games-Land ist. Wir sind zwar eine der zehn größten Gamer-Nationen, aber nur als Konsumenten. Deutsche geben im Jahr fast zehn Milliarden Euro für das Videospielen aus. Aber nur rund vier Prozent dieses Umsatzes gehen an deutsche Firmen. Große Spiele kommen aus den USA, Kanada, Japan, inzwischen auch aus Polen.

Allein gegen 100 Millionen Dollar

Draußen auf den Straßen Berlins sind die Werbungen für die großen Games dieser Tage plakatiert: „Star Wars Jedi Survivor“, in dem man aufseiten der Republik kämpft, oder „Hogwarts Legacy“, das spielt im Harry-Potter-Universum, aber in einer Zeit vor den Romanen. Spiele, die von riesigen Teams erstellt werden, monatelang, oft mit Budgets bis zu 100 Millionen Dollar.

Und drinnen in der Halle an der Spree, beim Deutschen Computerspielpreis (DCP), da gewinnt ein Spiel, das ein Mann ganz allein programmiert hat. Sieben Jahre lang arbeitete Matthias Linda an „Chained Echoes“. Sein Game ist im Stil der japanischen Rollenspiele der Neunzigerjahre gehalten, es ähnelt dem Klassiker „Final Fantasy VI“. Es ist witzig, es spielt mit Erzählebenen, seine Story ist komplex, ein wirklich hübsches Spiel. Aber ein Spiel auf dem heutigen Stand der Technik könnte man gar nicht allein schreiben.

Ein Preis für die besten deutschen Spiele kann sich nur aus den Veröffentlichungen bedienen, die da sind. Und es ist nur da, was hier gedeihen kann. Gerade wurde die deutsche Games-Förderung einfach gestoppt, zum zweiten Mal nach dem Herbst 2022. Die Fördersumme von 70 Millionen Euro war schon Anfang Mai verbraucht. Das Wirtschaftsministerium nimmt seitdem keine Anträge mehr an. Vielleicht sollen deutsche Spielefirmen einfach darauf hoffen, dass ihnen gute Ideen immer gleich zu Anfang des Jahres kommen? Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner war sogar da, verlieh den Hauptpreis und versprach blumig, dass man die Förderung neu organisieren werde. Ein konkreter Plan klingt anders.

Eine gewisse Förderung sind allerdings auch die insgesamt 800.000 Euro, die beim DCP in 15 Kategorien vergeben werden. Das beste deutsche Spiel ist die wichtigste, es gibt noch bizarre Ru­briken wie „Bestes Expertenspiel“; „Bestes internationales Spiel” ist die einzige Kategorie, in der auch große Namen vorkommen. Dort gewann „God of War Ragnarök“ von Sony Interactive. Der Preis ist aber als einziger nicht dotiert. „Man schenkt ja auch dem FC Bayern keine Eckfahne“, sagte Katrin Bauerfeind, und das mag stimmen. Dann könnte man sich aber die ganze Rubrik auch schenken. Sie ist vermutlich nur eingeführt worden, damit überhaupt irgendetwas allgemein Bekanntes an diesem Abend erwähnt wird.

Spione wie wir

Paintbucket Games aus Berlin ist „Studio des Jahres“, und zwar zu Recht. Die kleine Firma hat schon einige ungewöhnliche Spiele herausgebracht, etwa über den Widerstand in Nazideutschland oder die juristische Aufarbeitung der Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. In ihrem neuen Spiel „Beholder 3“ muss man für einen totalitären Staat die Nachbarn ausspionieren. Das schlechte Gewissen entsteht dabei wie von selbst, auch weil die eigene Familie nichts davon weiß.

Als „Bestes Debüt“ wurde das Indie-Spiel „Signalis“ von der Hamburger Firma Rose Engine ausgezeichnet. Ein Sci-Fi-Cyberpunk-Horror, sehr atmosphärisch, in einer minimalistischen, leicht expressiven Grafik. Thematisch geht es auch hier um Totalitarismus – nur eben in einer von Klonen, Androiden und Überwachung geprägten Zukunft. Das Spiel hat außerdem einen hervorragenden Sound, weshalb es auch den Preis für das „Beste Audiodesign“ bekam.

„Beholder 3“, „Signalis“ und „Chained Echoes“ waren auch die drei Nominierten für das beste deutsche Spiel – und hätten ihn sicher alle gleichermaßen verdient. Sie alle basieren auf geistreichen Ideen und haben schon jetzt innerhalb ihrer jeweiligen Genre-Gemeinschaften, teils auch im Ausland, etwas Zuspruch erfahren.

Sie sehen bloß aus, als wäre die Games-Welt vor gut zwanzig Jahren stehen geblieben. Deutschland wird deshalb vielleicht als die große Retro-Games-Nation in die Geschichte eingehen. Kein Zweifel: Es gibt interessante Games aus Deutschland. Nur nichts, was international bei den Großen mithalten könnte.