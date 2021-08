„Cat Content“ : Katzen reiten die Welle und retten die Welt

„Murr“, sagt Hape Kerkeling zu seinen Katzen und blinzelt ihnen freundlich zu, auf dass sie den speziesübergreifenden Augengruß erwidern. „Cats, cats, catastic“, rappt Moshow der Cat-Rapper, Gegenbild all seiner Gangsta-Kollegen, und balanciert in Musikvideos mindestens einen von fünf Stubentigern auf dem Kopf. „Kitty-katty-magisch“ findet Kerkeling das feline Universum, weshalb er „Pfoten vom Tisch!“ (Piper Verlag), ein Buch über seine Katzen, andere Katzen und sich selbst geschrieben hat. Moshow wiederum gehört zu den Protagonisten der Dokuserie „Cat People“ auf Netflix, in deren ersten sechs Episoden extrem fellnasenfanatische Protagonisten perfekt zum Soundtrack passen, den der Rapper in Folge eins vorlegt: „Yeah, I love my cats ’cause it’s drastic“.

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton.

Ganz schön drastisch ist in der Tat, was Mensch und Hauskatze im Internetzeitalter verbindet: „Cat Content“, Bilder, Memes, Emoticons, Videos von Katzen gehören fast so konstitutiv zum World Wide Web wie der HTML-Code. Die Suche nach Gründen dafür hat schon so manchen Kultur- und Medienprofi bewegt. Selbst einschlägige Museumsausstellungen gab es schon zum Thema. Weshalb sind Menschen, sobald sie online gehen, nur so viel verrückter nach Katzen als nach irgendeinem anderen Tier? Jedes Einhorn kann einpacken angesichts der felinen Übermacht, und von Hunden oder Vögeln wollen wir gar nicht erst anfangen. Hunderte Stunden Katzen-Content werden minütlich hochgeladen und zahllose Textnachrichten mit Herzchen-in-den-Augen-Kittys verziert. Solisten wie „Grumpy Cat“ oder Karl Lagerfelds Choupette erlangten regelrechten Kultstatus. Die japanische Winkepfote Maneki-neko ist ein Exportschlager – und das sind nur einige Beispiele.

Liegt es daran, dass Katzenköpfchen dank Kindchenschema bei uns emotionale Wehrlosigkeit auslösen, selbst wenn sie ihre Krallen ins Designersofa schlagen? Am seidigen Fell? Oder am mysteriösen, halb ungezähmten Wesen der Tiere, die im alten Ägypten nicht nur im übertragenen Sinne vergöttert wurden? An die sechzehn Millionen Hauskatzen werden in Deutschland schätzungsweise gehalten; sie sind die beliebtesten Haustiere. Hunde folgen mit ungefähr zehn Millionen weit abgeschlagen dahinter. Wie auch immer, es braucht keinen Algorithmus, um Netflix darauf zu stoßen, dass Katzenkram mindestens so süchtig machen kann wie Kochshows, Royal-Fiction-Dramen oder True Crime. Und Hape Kerkeling? Der dachte vielleicht: Was Ildikó von Kürthy vor ein paar Jahren mit ihrer Wuff-und-Weg-Autobiographie „Hilde“ im Buchhandel geschafft hat, kann ich mit Unterstützung von Peterle, Samson, Spock, Anne, Bolli und Kitty schon längst. Nun ist Kerkeling nicht ohne Grund der beliebteste Komiker des Landes. Spätestens, seitdem die Nation im Lese- oder Kinosessel an seiner Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela teilnehmen durfte und ein paar Jahre später durch seine anrührend verfilmten Erinnerungen „Der Junge muss an die frische Luft“ erfuhr, wie die vom Tod der Mutter überschattete Kindheit Kerkelings das Fundament für seinen menschenfreundlichen Humor legte, kennt die Zuneigung kaum noch Grenzen. Dass er sich zuletzt rar gemacht hat, lässt ihn nur noch sympathischer wirken. Und nun erfahren wir, dass ein Tröster in seiner kindlichen Trauer Peterle war, ein quirliger Kater, auf den ­viele weitere Vertreter seiner Art folgen sollten.