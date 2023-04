Nachdem die Rundfunkkommission sich auf acht Expertinnen und Experten verständigt hat, die sich mit der künftigen Rolle öffentlich-rechtlicher Medien beschäftigen sollen, war die Erleichterung groß und die Erwartung teils noch größer. Endlich ein Rat der Weisen, der uns den medienpolitischen Weg zeigen soll. Aber: Ein Zukunftsrat macht noch keine Zukunft. Die Medienpolitik darf sich nun keinesfalls zurücklehnen. Dafür schwelen derzeit zu viele kleine und große Krisen, die sich zunehmend zu einer echten Bedrohung unserer demokratischen Öffentlichkeit ausweiten könnten. Denn gerade in krisenhaften Zeiten zeigt sich, wie dringend wir lebendige und vielfältige Medien brauchen.

Die neuerliche Begründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht ohne Zweifel oben auf der Tagesordnung. Die Skandalmeldungen des letzten Jahres haben eine Entwicklung beschleunigt, die schon seit Längerem zu beobachten ist: Sosehr sich die meisten Bürgerinnen und Bürger an die Angebote von ARD, ZDF oder Deutschlandradio gewöhnt haben, so schwer fällt es ihnen doch bisweilen, zu erklären, warum es öffentlich-rechtlich finanzierte Medien in Zeiten der digitalen Angebotsvielfalt überhaupt noch braucht. In dieser Situation ist es wichtig, in der Medienpolitik grundsätzlich zu werden. Dabei kann der Zukunftsrat helfen.