Carolin Kebekus : Das Komische ist das Politische

Carolin Kebekus versteckt ihre feministische Agenda nicht. Das ist neu im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Am Pfingstmontag veranstaltet sie in Köln das Frauenfestival „DCKS“.

Einer der lustigsten Momente in der aktuellen Staffel von „LOL“ war „Stadt, Land, Fluss“, gespielt nach neuen Kategorien, die Carolin Kebekus mitgebracht hatte. Die Kölnerin ist jetzt schon zum zweiten Mal in dieser sechsstündigen Foltercomedyshow auf Amazon Prime dabei gewesen – aus der rausfliegt, wer lacht.

Beim ersten Mal hatte Kebekus noch ihre Konkurrenz (Anke Engelke, Teddy Teclebrhan) mit Verdauungsgeräuschen zur Verzweiflung gebracht, diesmal scheiterte sie dann konsequenterweise selbst an ihrem eigenen Spiel. Und musste in der fünften Folge gehen, weil sie so über Christoph Maria Herbst lachte, dass alle anderen vor Glück mitlachten. Hätte Anke Engelke diese Staffel am Ende nicht gewonnen, dann hätte man Carolin Kebekus den Sieg ehrenhalber zugestehen müssen.

„Ein Plural, den es nicht gibt“

„Kündigungsgrund“, „Schlechter Ort fürs erste Date“, „Ausrede“, das waren so die neuen Kategorien gewesen, die Kebekus sich ausgedacht hatte für ihr Spiel, und: „Ein Plural, den es nicht gibt“. Die anderen dachten sich dafür Dinge wie „Geberer“ oder „Gerätorien“ aus. Eine denkbare Antwort hätte aber auch „öffentlich-rechtliche Late-Night-Moderatorinnen“ sein können: Weil es außer Carolin Kebekus bislang keine andere Frau geschafft hat, sich mit ihrer eigenen Show auf Dauer in ARD oder ZDF zu halten.

„Die Caroline Kebekus Show“, kurz DCKS, läuft jetzt schon im dritten Jahr, immerhin. Und immer donnerstagabends im Ersten und danach quer durch alle Regionalprogramme. Weswegen man sich die schönen Ideen, die Kebekus und ihre Redaktion sich ausgedacht haben, jeden Abend auf einem anderen Kanal noch mal anschauen kann. Die gesungene Kritik an den mickrigen Tantiemen von „Spotify“ zum Beispiel oder die Suche nach dem obersten Hemdknopf von Robert Habeck, auf die sich in der vorletzten Folge Giulia Fleißig gemacht hatte. Gastauftritte anderer Entertainerinnen gehören zum Programm der Show.

Und genauso, dass das Komische das Politische ist. Carolin Kebekus versteckt ihre feministische Agenda nicht, und auch das ist neu im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, erst recht auf dem Sendeplatz dieser Show, den sonst Dieter Nuhr mit seiner Vision von Humor belegt. Am Pfingstmontag veranstaltet Carolin Kebekus in Köln zudem das „DCKS Festival“, bei dem nur Künstlerinnen auftreten werden: Musikerinnen wie Ebow oder die No Angels, Kolleginnen wie Hazel Brugger, Aktivistinnen wie Auma Obama, bekannte und noch nicht so bekannte Namen. Es geht darum, Platz zu beanspruchen, und das geht nicht ohne Strategie. Und Geräusche.

Das DCKS-Festival läuft an Pfingstmontag, von 14 bis 22 Uhr, in Köln im Tanzbrunnen.