Der NDR steht offenbar kurz davor, Caren Miosga als Nachfolgerin von Anne Will für die Talkshow am Sonntagabend zu verpflichten. Wäre das eine gute Wahl?

Es hat mitunter etwas unfreiwillig Komisches, wenn die ARD in eigener Sache berichtet. So berichtet Tagesschau.de, was seit Dienstagabend als heiße Mediennachricht gilt: „Seit Monaten steht der Abschied von Anne Will zum Jahresende als Gastgeberin des politischen Sonntagabend-Talks im Ersten fest“, lesen wir da. „Nun bestätigte der NDR Gespräche mit tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga über ein mögliches Nachfolgeformat.“

Da hat sich der NDR also gewissermaßen selbst befragt. Beim NDR sitzt nämlich die Nachrichtenredaktion „ARD aktuell“ mit „Tagesschau“ und „Tagesthemen“, und für den NDR arbeitet Anne Will. Im Klartext heißt das: Caren Miosga tritt die Nachfolge von Anne Will an, es geht nur noch um vertragliche Details.