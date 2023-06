Die ARD setzt auf Moderatorinnen-Power: Caren Miosga beerbt Anne Will, bei den „Tagesthemen“ dockt Jessy Wellmer an, und Sandra Maischberger bekommt noch mehr zu tun. Ein Sonderfall ist Louis Klamroth.

Caren Miosga tritt – wie seit einigen Wochen gemutmaßt – die Nachfolge von Anne Will auf dem Talkshowplatz im ersten ARD-Programm am Sonntagabend an. An ihre Stelle als Moderatorin der „Tagesthemen“ tritt Jessy Wellmer. Deren Job bei der „Sportschau“ wiederum übernimmt Lea Wagner, die schon SWR-Sport- sowie die ARD-Skisprung-Sendungen moderiert hat und bei der Fußball-WM in Qatar im Einsatz war.

Sandra Maischberger, die am Dienstag- und Mittwochabend mit ihrer Talkshow im Ersten präsent ist, kommt so gut an, dass die ARD ihren Erfolg „durch mehr Sendetermine unter der Woche“ weiter festigen will. Louis Klamroth ist es mit der Talkshow „hart aber fair“ derweil aufgegeben, „zu einem Format“ zu werden, „das auch jüngeres Publikum in der ARD Mediathek für die Informationskompetenz der ARD und die politische Debattenkultur in Deutschland gewinnt“. Den Personalien und Programmveränderungen müssen die Gremien der ARD noch zustimmen.

Klamroth als Produzent

Klamroth ist im Begriff, sich von der Produktionsfirma seines Vorgängers Frank Plasberg zu lösen und die – lukrative – Erstellungsleistung selbst und im Verein mit Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt zu erbringen. Die beiden Produzenten und Moderatoren, die bei Pro Sieben groß geworden sind, haben mit ihrer Firma „Florida Entertainment“ das Produktionsunternehmen K2H gekauft. Dieses hatte Klamroth im Jahr 2019 mit zwei weiteren Partnern gegründet.

Sie freue sich „sehr, dass wir Caren Miosga mit ihrer umfassenden journalistischen Kompetenz, ihrem Einfühlungsvermögen und ihrer Durchsetzungsstärke für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten“, sagte die ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. Mit Jessy Wellmer bekämen die „Tagesthemen“ eine „versierte und beliebte Journalistin“. Jessy Wellmer stamme aus Mecklenburg-Vorpommern, sie habe „sich intensiv mit der Entwicklung Ostdeutschlands beschäftigt und wird auch dieses Jahr das ARD-Programm mit einer persönlichen Reportage aus diesem Teil der Republik bereichern“. Die „Tagesthemen“ seien „heute bereits durch die ,Mittendrin‘-Reportagen regional fest in Deutschland verankert; diesen Aspekt“ wolle man „mit Jessy Wellmers Besetzung weiter stärken“.

Eine „Neujustierung der politischen Gesprächssendungen“ sei erforderlich, so Strobl. Sie sei „Teil der umfassenden Programmreform, die den digitalen Umbau mit der Stärkung der ARD Mediathek und der gleichzeitigen Profilierung des Ersten zum Ziel hat“. Man müsse „auch für jüngere Menschen im Digitalen einen Ort des politischen Diskurses anbieten. Damit dies gelingt, müssen wir die unterschiedlichen Konzepte der Talks schärfen, auf Meinungsvielfalt achten, eine Themensetzung für alle Bevölkerungsgruppen anbieten, Gesprächsformen und Gästeauswahl voneinander abgrenzen. Die jetzt eingeleitete Neujustierung der Talksendungen gehen wir in den kommenden Jahren in diesem Sinne beherzt an.“