Das Videospiel „Spiritfarer“ : Butterfahrt im Zwischenreich

Einmal Charon, der Fährmann „mit funkelnden Augen“, sein, der die Verstorbenen gegen einen Obolus über den Totenfluss fährt. Was würden sie uns anvertrauen? Welche Nachrichten hinterlassen, für all ihre Lieben, die nach ihnen die gleiche Überfahrt vor sich haben?

Auch der Tod von Videospielfiguren ist ein ständiger Bestandteil ihres Daseins. Ein gängiges Spielprinzip ist, dass Spielfiguren, die an einem Abgrund oder durch Feindkontakt ihr Leben lassen mussten, bald wieder auftauchen – sei es an Ort und Stelle, am Anfang des Levels („Super Mario“) oder des gesamten Spieles („Returnal“). Es gibt Ausnahmen für hartgesottene Spieler, die den besonderen Thrill suchen (Hardcore-Modus der „Diablo“-Reihe). In populären Videospielen ist das Sterben meist entweder ein Ärgernis (Ableben der Spielfigur) oder Voraussetzung für das Vorankommen im Spiel (Ableben der Gegner). Bei Letzterem geht es vor allem um das Wie: Einfluss auf die Motivation des Spielers haben Faktoren wie Waffenwahl, Kampffähigkeiten und Upgrades für beides. Was aber mit den Figuren oder Gegnern während ihres kurzen Ablebens passiert, erfahren wir nur selten: Im populären Videospiel „World of Warcraft“ sucht man nach dem Tod in seiner Geistform ein engelhaftes Geschöpf namens „Geistheiler“ auf, das einen flugs wieder in die Welt der Lebenden befördert. In Hideo Kojimas „Death Stranding“ tauchen wir durch dunkle Gewässer und hangeln uns anhand von Lichtfäden zurück in irdische Gestade.

Die kanadischen Entwickler von Thunder Lotus haben dem zeitlosen Raum zwischen Sein und Nichtsein nun ein ganzes Videospiel gewidmet: In „Spiritfarer“ trifft das Mädchen Stella in einer klassisch, aber liebevoll animierten Zeichentrick-Umgebung auf den greisen Charon, der ihr unter grollendem Gemurmel mitteilt, nun sei auch seine Zeit gekommen. Als neue Fährfrau braucht Stella aber erst mal ein Boot. In „Alt Hafen“ trifft sie die Seele von Rose, die wie alle Reisenden auf diesem Ozean gewordenen Styx, der von vielen Inseln durchsetzt ist, eine majestätische Tiergestalt annimmt, sobald ihr dringlichstes (nicht zwangsläufig das wichtigste!) Pro­blem gelöst ist. Als Hirschkuh, die sich dennoch mit einem stattlichen Geweih schmückt, verschafft sie Charons Nachfolgerin ihr erstes Boot, eine Schaluppe mit Namen Erkundender Krill.

Später gibt es beim Schiffsbauer Albert – einem Haifisch mit einer Vorliebe für Kalauer – gegen Vorlage der Lichtwährung Glimps noch größere, um nicht zu sagen „kolossale“ Fähren. Platz braucht es, da die Seelen, die im Verlauf des Spieles an Bord kommen und – auch alte Gewohnheiten sterben langsam – bei Laune gehalten werden wollen, nicht nur ihr eigenes Domizil, sondern auch ihr Leibgericht, spezielles Mobiliar und andere Extrawürste fordern. Und so ist man als Fährfrau auf dieser letzten Reise schwer damit beschäftigt, zu angeln, zu säen, zu gießen, zu kochen, einzulegen, zu zerkleinern, zu sägen, zu zimmern, zu schmieden und zu füttern. Dabei hilft Stella das von Charon überlassene „Immerlicht“, eine Art kosmisches Taschenmesser, das als Ruder, Gießkanne, Angel oder Gitarre fungiert.

Schon das Arrangieren der unterschiedlichen Häuser, Gärten, Beete und Handwerksschuppen auf dem Schiff bereitet großen Spaß. Und wenn gerade alle Passagiere versorgt sind, die Hühner gefüttert, der Apfelbaumkeimling gegossen, dann erkundet Stella die Inseln, auf denen sich vom „Nordsee Pier“ bis „Furogawa“ Einflüsse aus der ganzen Welt bemerkbar machen, und sammelt verlorene Seelen ein. So wie die beiden Mafiosi-Brüder Bruce und Mickey, einen Kolibri, der seinen schwerfälligen Wasserbüffelbruder am Seil über das Deck trägt, oder den Löwen Giovanni, den notorisch untreuen Schwerenöter, der der Luchsdame Astrid das Herz gestohlen und mehrfach gebrochen hat. Sie alle erzählen anhand kleiner Abenteuer oder lebensnaher, keineswegs kindlicher Dialoge von ihrem Leben, das in manchen Fällen auf eine Weise mit dem von Stella verknüpft ist, die sich erst im Laufe des Spieles offenbart.

Von der gefälligen Zeichentrickoptik sollte man sich nicht täuschen lassen. „Spiritfarer“ erspart dem Spieler die komplizierten Phasen des Lebens auch im Ableben nicht. Da ist die Igeldame Alice, die zusehends ihr Gedächtnis verliert, oder die Schlange Summer, die den Kampf gegen ihren „Drachen“ trotz Meditation und Edelstein-Behandlung nicht gewinnen konnte. Wenn die Seelen so weit sind, bitten sie Stella, sie zur Immerpforte zu bringen, ein Vorgang, der zu den rührendsten und bildgewaltigsten Szenen im Spiel gehört. Dort gehen sie durch einen Lichtkreis hinüber, um endlich wieder eins mit allem zu werden. Und da staunt man als Spieler in diesem Moment doch nachhaltig, dass dieses zurückhaltende, unaufdringliche, humorvolle und höchst unterhaltsame Spiel einem wirklich für einen kurzen Moment das Gefühl zu geben vermag, dass sich zumindest nach dem Tod alles schon fügen wird, wie es sein soll. Ganz egal, wohin oder ob es weitergeht.

Spiritfarer ist seit kurzem für Nintendo Switch und die Playstation 4 erhältlich und kostet etwa 35 Euro.