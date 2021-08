Öffentlich-rechtliche Sender : Bundesverfassungsgericht hebt Rundfunkbeitrag vorläufig auf 18,36 Euro an

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat der Verfassungsbeschwerde der öffentlich-rechtlichen Sender gegen die Blockade der Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Sachsen-Anhalt stattgegeben. Die Erhöhung des Monatsbeitrags von 17,50 Euro auf 18,36 Euro tritt mit Wirkung vom 20. Juli 2021 an rückwirkend in Kraft.

Das Land Sachsen-Anhalt habe „durch das Unterlassen seiner Zustimmung zum Ersten Medienstaatsvertrag“, so das Bundesverfassungsgericht, „die Rundfunkfreiheit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten" aus Artikel 5 Grundgesetz verletzt. Die Erhöhung gilt „vorläufig mit Wirkung vom 20. Juli 2021 bis zum Inkrafttreten einer staatsvertraglichen Neuregelung über die funktionsgerechte Finanzierung von ARD, ZDF und Deutschlandradio“.

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), den Staatsvertrag zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags dem Landtag nicht zur Abstimmung vorgelegt. Somit konnte er nicht in Kraft treten.

Während Sachsen-Anhalt den medienpolitischen Aufstand probte, hatten die Parlamente in 15 Ländern zu dieser Zeit bereits dem Medienstaatsvertrag zugestimmt, der die Beitragserhöhung für die öffentlich-rechtlichen Anstalten vorsah.

Es hing also nur noch an Sachsen-Anhalt, ob die zum Jahresbeginn 2021 vorgesehene Erhöhung um 86 Cent kommen könnte, denn Voraussetzung dafür ist, dass alle Landesparlamente zustimmen. Heftige Auseinandersetzungen darüber hatte es auch in Sachsen und Thüringen gegeben, doch in Magdeburg war die politische Lage knifflig.

Obwohl die Ostdeutschen seit der Wiedervereinigung den gleichen Rundfunkbeitrag zahlen, ballen sich – abgesehen vom ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und dem Kinderkanal in Erfurt – alle gemeinsamen Einrichtungen und Arbeitsplätze im Westen. Das wiederum prägt auch die überregionale Berichterstattung, weshalb die CDU-Rebellen in Magdeburg ihr Nein zur Erhöhung auch noch grundsätzlich mit der Art und Weise der Berichte der Öffentlich-Rechtlichen über Ostdeutschland begründeten, die sie als westzentriert und fern ihrer Lebensrealität empfinden.

Nach Haseloffs Eingreifen legten ARD, ZDF und Deutschlandradio umgehend Verfassungsbeschwerde ein. Sie sahen die grundgesetzlich garantierte Rundfunkfreiheit verletzt, die auch eine angemessene Finanzierung vorsieht. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) hatte 86 Cent Erhöhung empfohlen, mit der eine Finanzlücke von 1,5 Milliarden Euro bis 2024 geschlossen werden sollte. Die Eilanträge der Anstalten lehnte das Gericht ab, weil es keine Belege dafür sah, dass das Programm ohne Erhöhung unmittelbar zusammenbrechen würde. Die Anträge selbst jedoch seien zulässig und begründet, so die Richter zum damaligen Zeitpunkt.