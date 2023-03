Im vergangenen Jahr berichteten wir, dass das Bundesverfassungsgericht einer „Bild“-Journalistin nicht mitteilen wollte, wie ein Gespräch der Richter mit der Kanzlerin abgelaufen war. Die Pressestelle verwies immer wieder „auf bisherige Korrespondenz“; kurioserweise auch auf die Frage von „Bild“, welche bisherige Korrespondenz überhaupt gemeint sei. Um die Journalistin abzuwehren, engagierte das Verfassungsgericht schließlich externe Anwälte für 33.528,26 Euro – und scheiterte vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Das freute die Journalistin, die mit ihrem Rechtsbeistand ein viel geringeres Honorar vereinbart hatte.

Zwei Erkenntnisse blieben von der Posse hängen: Beim Umgang mit der Öffentlichkeit besteht beim Verfassungsgericht noch Luft nach oben, und große Geldsummen nimmt man für eigene Zwecke gerne in die Hand. Festgeschrieben sieht man dieses Fazit inzwischen im Haushaltsplan des Gerichts. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind dieses Jahr 700.000 Euro vorgesehen. Das ist eine halbe Million Euro mehr als 2022. Allein für die barrierefreie Neugestaltung des Webauftritts des Gerichts bekommt eine Dortmunder Werbeagentur 84.622 Euro. Eine Ausschreibung war vorangegangen. Aufgabe der Agentur sind Konzeption und Entwicklung von „Wort-Bild-Marke“ inklusive Adler, Schriften und Farbgestaltung der Website.

Moderner als der traditionsreiche Vorgänger

Seit einigen Tagen ist die erste Innovation in Form einer neuen Adlerdarstellung sichtbar. Der Adler soll wohl moderner aussehen als der traditionsreiche Vorgänger. Er missfällt einigen. Indes bewegt sich der neue „gerichtseigene Bundesadler als Hoheitszeichen“ (so die Werber) im Rahmen des Zulässigen. Zum Aussehen des Wappentiers ist festgelegt, dass es einköpfig ist, das Haupt nach seinem rechten Flügel hinwendet, keine Krone auf dem Haupt hat und im Schilde schwebt.

Seit 1997 nutzen Bundesregierung und alle Bundesbehörden einen einheitlichen Adler. Diesen Adler hat das Verfassungsgericht jedoch nicht übernehmen wollen. Wurde das neue Design mit den anderen Bundesgerichten besprochen, etwa mit dem Ziel, Einheitlichkeit in der Judikative zu erreichen? Nichts deutet darauf hin. Der Pressesprecher des Bundesverfassungsgerichts kann darauf keine Antwort geben, da dies „zunächst die Durchsicht umfangreicheren Aktenmaterials im Hause“ erfordere.

Mehr zum Thema 1/

Der Adler ist auf dem Titel „Jahresbericht des Bundesverfassungsgerichts“ zu sehen, der am Mittwoch vorgestellt wurde. Das 108 Seiten starke Heft will transparent über Tätigkeiten und Aufgaben der Richter informieren. Gestaltet wurde es von der Dortmunder Werbeagentur. Es wirft einen Blick ins Ausland, allerdings nicht immer zeitgemäß: In einer Zeichnung der Gebäude des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg fehlt der 2019 eingeweihte dritte – und höchste – Turm. Entworfen hatte ihn der Architekt Dominique Perrault, der mit seiner Bibliothèque Nationale in Paris bekannt wurde. In Luxemburg öffnet der neue Turm den Gerichtshof architektonisch für die Bürger, etwa durch einfache Zugänge. In Karlsruhe weiß man von dieser Transparenz noch nichts.