Der Blick von oben: Die Zukunft der Zeitschriftenförderung steht noch in den Sternen. Bild: Aleksi Kuosmanen/ Finnair

Nach „Libra“ steht eine weitere juristische Publikation auf dem Prüfstand der Bundesregierung, wenn auch aus anderen Gründen. Seit Jahrzehnten ist in Bundeshaushaltsplänen ein Zuschuss für die „Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht“ vermerkt, inzwischen denkt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) an eine Streichung der 50.000 Euro für die vierteljährliche Fachpublikation

Mit 241 Abonnenten hat sie einen für das Spezialgebiet soliden Kundenstamm, Freiexemplare bekommt jedoch nur das BMDV, das diese immerhin generös „anderen Bundesministerien und Bundesbehörden über seine Bibliothek zur Verfügung stellt“. Doch ob Universitäten, Bundeswehr oder Deutsches Museum in München: Ein Jahresbezug der Printzeitschrift kostet 296 Euro. Der Steuerzahler engagiert sich also in gewisser Weise doppelt finanziell für ein Produkt, bei dem sich mehrere Fragen stellen.