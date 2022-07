Bundesliga und WM im TV : Die teure Liebe der Fans zum Ball

Wer Fußballspiele im TV verfolgen will, muss künftig tief in die Tasche greifen. Im Interview spricht der Sportbuchautor Ronald Reng über die Konkurrenz der Streamer, die Zersplitterung der Fußballrechte und die Gefahr der Übersättigung.

Die neue Fußballsaison beginnt oder hat schon begonnen. Fast alles wie gehabt. Nur viel teurer. Sky und DAZN zeigen die erste Liga, Sky die zweite, Magenta TV die dritte. 38,99 Euro pro Monat (nur für Neukunden) kostet das günstigste Kombi-Abo, wenn man alle Spiele seines Erstligaclubs und dazu die Champions League se­hen will, die zu 90 Prozent bei DAZN läuft und zu zehn Prozent bei Amazon Prime. Freunde der britischen Premier League müssen weiter Sky abonnieren, wer spanischen, italienischen, französischen oder ein bisschen portugiesischen Erstligafußball will, wird weiter bei DAZN bedient. Wer noch mehr braucht, bucht Sportdigital. Auch die Wüsten-WM in Qatar ist aufgeteilt. 48 Spiele Grundversorgung durch ARD/ZDF, alle 64 Begegnungen bei Ma­genta TV. Wer kann, wer will sich das auf Dauer leisten? Wie soll das weitergehen? Das fragt sich auch der Autor Ronald Reng, der zahlreiche Bücher über die Welt des Fußballs geschrieben hat, über Robert Enke (2010) zum Beispiel, über einen Bundesligascout („Mroskos Talente“, 2015) und zuletzt über drei junge Männer, die in den Profifußball wollen („Der große Traum“, 2021; alle Bücher bei Piper er­schienen).

Müssen Sie jetzt Ihr Fußball-Abonnement erweitern, weil Ihr Klub die Liga gewechselt hat?