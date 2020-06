Fußballrechte verkauft : Bundesliga bleibt bei Sky, Dazn und „Sportschau“

Amazon hat die Fernsehrechte an der Bundesliga doch nicht aufgekauft. Einem Bericht zufolge ist fast alles beim Alten. Das meiste läuft bei Sky und beim Streamingdienst Dazn. Die ARD bleibt auch am Ball.

Die Livespiele der Fußball-Bundesliga werden offenbar auch weiterhin bei Sky und Dazn zu sehen sein. Wie die „Bild am Sonntag“ berichtet, soll sich Abosender Sky bei der Auktion der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Spielzeiten von 2021/2022 bis 2024/2025 die Rechte an den Samstagsspielen und der Konferenz (200 Partien) gesichert haben. Die Rechte an den 106 Freitags- und Sonntagsspielen gingen demnach an die Streaming-Plattform Dazn.

Der amerikanische Onlinehändler Amazon habe sich hingegen beim Wettbieten um die Live-Pakete überraschend zurückgehalten. Die Zusammenfassungen im Free-TV sollen weiter bei der „Sportschau“ im Ersten zu sehen sein, auch bei den Live-Spielen der 2. Liga soll Sky bis auf die neu eingeführte Partie am Samstagabend den Zuschlag erhalten haben.

Am Montag wird der Geschäftsführer der DFL, Christian Seifert, die Ergebnisse der Auktion erst auf der Mitgliederversammlung präsentieren und anschließend der Öffentlichkeit. Die vorherige Auktion für die Spielzeiten 2017/18 bis 2020/21 hatte insgesamt 4,64 Milliarden Euro eingebracht. Infolge der Coronakrise wird nun jedoch über einen Einnahmerückgang spekuliert.