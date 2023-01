Bürgerkrieg im Jemen : Journalisten als „Verhandlungsmasse“

Unterstützer der Huthi-Rebellen bei einem Protest gegen eine Blockade der saudi-arabischen Koalition am 6. Januar in Sanaa, Jemen Bild: AFP

Der Vorwurf, „falsche und bösartige Informationen und Gerüchte zu verbreiten“, reicht im Jemen aus, um zum Tode verurteilt zu werden. So geschehen ist es den vier Journalisten Taufik al-Mansuri, Hareth Humaid, Abdul Chalek Amran und Akram al-Walidi, die 2015 von Huthi-Rebellen entführt und 2020 von einem international nicht anerkannten Gericht verurteilt wurden. Für den vergangenen Freitag hatten ihre Anwälte eine Revisionsverhandlung erwirkt, nachdem laut Erkenntnissen der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) im vergangenen Jahr mindestens eine Revision in Abwesenheit der Journalisten und ihrer Anwälte stattgefunden hat. Ob nun Gelegenheit für die Anwälte bestand, zumindest kurze Plädoyers zu halten, ist noch nicht bekannt.

Sara Wagener Volontärin Folgen Ich folge

Nach Erkenntnissen von RSF wurden al-Mansuri, Humaid und Amran außerdem mindestens über einen Zeitraum von 45 Tagen von den Huthi mit Schlägen, Isolationshaft und der Verweigerung sanitärer Anlagen misshandelt. Grundsätzlich seien die Haftbedingungen „menschenunwürdig“, auch ärztliche Behandlungen würden den Verschleppten verwehrt. Im vergangenen Juli berichtete der Bruder al-Mansuris dem Komitee zum Schutz von Journalisten, dem Inhaftierten werde Essen verweigert. RSF geht davon aus, dass alle vier Journalisten in Lebensgefahr sind.

Zivilbevölkerung massiv auf Hilfe angewiesen

RSF und der Anwalt der Journalisten vermuten, dass die Gefangenen vor allem als „Verhandlungsmasse“ für Gespräche mit der international anerkannten Regierung Jemens festgehalten werden. Die Huthi haben der Regierung einen Austausch mit politischen Gefangenen vorgeschlagen. Sie halten fünf weitere Journalisten fest, die ihre von den Huthi-Rebellen verhängten Haftstrafen teilweise bereits abgesessen haben. Die verhängten Todesurteile könnten demnach ein weiteres Druckmittel gegen die Regierung sein.

Die Huthi-Rebellen haben 2014 den von der Regierung vernachlässigten Nordosten des Jemens und die Hauptstadt Sanaa erobert. Seither kämpfen sie gegen eine fragile Allianz unter saudischer Führung, die die international anerkannte Regierung und andere Gruppierungen im Bürgerkrieg unterstützt. Keine Partei macht vor der Zivilbevölkerung halt: Sie wird in Gefechten wahllos beschossen, es fehlen Lebensmittel, Unterkünfte und Medikamente. Laut Ärzte ohne Grenzen sind 65 Prozent der Bevölkerung auf Hilfe angewiesen. Der geopolitische Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran bildet den Hintergrund des Krieges, die Huthi gelten als Verbündete Irans.

Mehr zum Thema 1/

Die Berichterstattung über den Krieg, der selten in den Schlagzeilen ist, und die katastrophalen humanitären Auswirkungen für die Bevölkerung sind schwierig. Die meisten Medien werden von einer Bürgerkriegspartei kontrolliert, sodass es kaum unabhängige Berichte gibt. Auch Bürgerjournalisten werden nach Darstellung von Reporter ohne Grenzen von den Kriegsparteien beobachtet und können schon für einen falschen Post in sozialen Medien in Schwierigkeiten geraten. RSF zählt zurzeit elf entführte Journalisten und 530 weitere Journalisten und Medienmitarbeiter in Haft. Selbst wer sich aus dem Beruf zurückgezogen hat, lebt nicht sicher und kann etwa für frühere Social-Media-Posts oder kritische Artikel verfolgt werden. Internationale Medien haben kaum Zugang zum Land.