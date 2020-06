Meditationsprogramm „Soundself“ : Brummmandala

Was soll uns bei all dem Stress helfen, den Smartphones und Computer verursachen? Ausgerechnet Meditationsprogramme und -apps. So können Nutzer mit „Soundself“ geräuschvoll Introspektion betreiben. Klingt gut.

Aufgepasst bei der Tonvisualisierung: Wenn es so in Ihnen aussieht, dann haben Sie eventuell ein Problem mit Sauron. Bild: Andromeda Entertainment

Als der Mensch das Smartphone erfand, als vermeintliches Fenster ins Weltliche mit all seinem Segensreichtum, ahnte er mal wieder nicht, dass er auch etwas brauchen würde, das zwar nicht seine Flüche würde bannen können, aber doch zumindest deren Folgen. Gefangen in der Zerstreuungsspirale, brauchte er etwas, das dem gestressten und gedanklich ausgelaugten Nutzer Innehalten, Erkenntnis und Bewusstseinswandel versprach (und zwar pronto!), ihn aber nicht zusätzlich stresste, indem es Einsatz oder etwa Disziplin verlangte. Bequem wäre es, wenn man es gleich wieder ins Smartphone oder den Computer auslagern könnte. So wurden Achtsamkeits- und Meditations-Apps geboren.

Wenn die alten Meditationstechniken – passiv in Stille oder aktiv als Tanz, Gebets-, Dehn- und Atemübung, Gehmeditation oder Musizieren – ein unendlicher Ozean sind, dann sind solche Apps zwar nur eine schillernde Pfütze auf warmem Asphalt – aber sie können Anfang und Einstieg sein. Das Programm „Soundself“ ist so ein Anfang. Es unterscheidet sich von herkömmlichen Achtsamkeitssimulatoren durch die eigentümlich-schöne Möglichkeit, geräuschvoll in uns hineinzuhorchen – und hineinzusehen. Mindestvoraussetzung ist ein Computer samt Mikrofon, ein bequemer Kopfhörer, ein menschenleeres Zimmer und eine gewisse Unempfindlichkeit gegenüber stroboskopischen Lichtreizen. Auf einem reduzierten Interface lassen sich dann Sitzungen à 15, 20, 30, 40 Minuten sowie ohne Beschränkung abhalten.

Sitzt oder liegt man bequem, hat das Mikro in Reichweite, kann es beginnen, und zwar unter einem Baum wie einst bei Siddhartha Gautama – nur wie eine Pappelfeige sieht das kahl-abstrakte Geäst auf dem Bildschirm (oder falls Equipment vorhanden, im VR-Modus), das über uns in einen reduzierten Sternhimmel ragt, nicht aus. Wir werden aufgefordert, beim langen Ausatmen einen Ton zu produzieren, mit dem wir uns wohlfühlen (brummen, summen, singen, hoch, tief, egal). Tun wir das, steigen wir gen Himmel auf und beginnen eine Reise, auf der aus dem Geäst des Baumes plötzlich psychedelisch Muster werden, die wir mit unserer Stimme formen. Diese wiederum wird von der Software verfremdet, vervielfältigt und angereichert, so dass je nach Tonlage das Gefühl entstehen kann, es wohne mindestens ein komplettes tibetanisches Kloster in unserem Bauch. Und dieses klug simulierte Gefühl, da antworte etwas aus uns, das weit über uns hinausweist – eine Vibration des kosmischen Puddings –, ist der Clou des Ganzen. Nicht mehr und nicht weniger.