Film über früheren König : Hat Edward VIII. sein Land an die Nazis verraten?

Die Sympathien des abgedankten Königs Eduard VIII. für die Deutschen waren schon zu seinen Lebzeiten ein großes Thema. Als der inzwischen zum Herzog von Windsor degradierte Monarch im Oktober 1937, weniger als ein Jahr nach seinem Thronverzicht, mit seiner Frau Wallis Simpson, deretwegen er die Krone aufgegeben hatte, nach Deutschland reiste und vom Hitler-Regime wie bei einem Staatsbesuch empfangen wurde, bemängelte die „New York Times“, er habe sich „vielleicht unbewusst, doch ohne das geringste Widerstreben, für die nationalsozialistische Propaganda hergegeben“. Der Zeitung zufolge hätten „die Gesten und Bemerkungen des Herzogs“ gezeigt, „dass die Abdankung Deutschland in der Tat einen festen Freund, wenn nicht sogar einen ergebenen Bewunderer auf dem britischen Thron gekostet hat“. Andrew Lownie geht in einer Dokumention, die der Sender Channel 4 am Sonntag in Großbritannien ausstrahlt, viel weiter.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

In „Eduard VIII. – Britanniens verräterischer König“ bezichtigt der Literaturagent und Autor mehrerer Biographien den Herzog von Windsor, sich mit dem Hitler-Regime verschworen zu haben, um den Thron um jeden Preis zurückzugewinnen, selbst wenn dies das Leben des eigenen Bruders, Georg VI., koste. Den Akten entnimmt der akribische Rechercheur, dass der wegen der herabsetzenden Behandlung seiner Frau und seiner selbst beleidigte Exilant die Deutschen sogar ermutigt habe, Großbritannien zu bombardieren, um das Land in die Knie zu zwingen und die Krone zu usurpieren. Lownie beruft sich auf neue Dokumente, die das Ausmaß der prodeutschen Haltung des Herzogs darlegten, und beschreibt, wie die höchsten Instanzen des Landes versucht hätten, dies zu vertuschen.