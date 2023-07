Böhmermann, CDU und Nazis : Das hat Substanz

Die CDU will, dass sich Jan Böhmermann für die „ Nazis mit Substanz“ entschuldigt. Das wird er nicht tun. Über Negah Amiri in der ARD sollte sich indes niemand aufregen.

Das ZDF hat sich von dem Tweet des Moderators Jan Böhmermann distanziert, in dem dieser die CDU als „Nazis mit Substanz“ bezeichnet. „Das ZDF distanziert sich von der Äußerung Böhmermanns“, hieß es am Wochenende auf Anfrage der F.A.Z. Der Tweet sei „eine private Äußerung von Jan Böhmermann, die in keinem Zusammenhang mit einer Produktion des ZDF steht“. Um eine Stellungnahme gebeten hatte der Mainzer CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder. Es bedürfe „dringend und umgehend einer offiziellen Stellungnahme von Ihnen, die deutlich macht, dass solche Äußerungen nicht mit dem Codex des ZDF vereinbar sind“, schrieb Schnieder dem Intendanten Norbert Himmler. Böhmermann müsse sich zudem öffentlich für seine Entgleisung entschuldigen.

Keine „weitere publizistische Tätigkeit des Herrn Böhmermann“

„Bis dahin und somit bis zur Klärung der offenbar unklaren Haltung von Herrn Böhmermann dazu, was ,Nazis‘ ausmacht, kann es nach unserem Verständnis vom Anspruch des ZDF eine weitere publizistische Tätigkeit des Herrn Böhmermann im Auftrag des ZDF nicht geben“, heißt es in Schnieders Brief, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert.

Die persönliche Einlassung des ZDF-Chefs steht noch aus. Himmler wird wohl an Formulierungen feilen, mit denen er besser wegkommt als Friedrich Merz im „Sommerinterview“, wo der CDU-Parteichef mit dem offenbar hintersinnig gemeinten Verweis, seine Partei sei die „Alternative für Deutschland mit Substanz“ zu punkten hoffte, aber k. o. ging, auch weil seine Distanzierung von einer Zusammenarbeit mit der AfD sich nicht so recht vermittelte.

Böhmermann entschuldigt sich nie

Mit einer Entschuldigung Böhmermanns für die „Nazis mit Substanz“ sollte die CDU indes nicht rechnen. Eher setzt der Moderator noch eins drauf. Oder vergiftet eine „Entschuldigung“ derart, dass man den Schierlingsbecher doch lieber zurückweist. Und CDU und Nazis gleichzusetzen in einem Witz, der keiner sein soll, das geht doch immer.

Erst recht, wenn der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Ramsauer mit einem verunglückten Deng-Xiaoping-Zitat („‚Wenn man die Fenster zu weit aufmacht, kommt auch viel Ungeziefer mit rein‘“) und dem Verweis auf Wirtschaftsflüchtlinge, den er nicht gezogen haben will, die nächste krachende Vorlage gibt.

Applaus in der Blase gibt es immer

Dass Böhmermanns persönlicher Stil nicht der des ZDF sei, wird der Intendant den Beschwerdeführern entgegenhalten – das ist die Linie, die der Sender seit Langem fährt. Langt Böhmermann zu, ist das privat, liefert seine Sendung Recherchen ab, die nicht so verbogen sind wie zum Beispiel die zu dem der Lächerlichkeit preisgegebenen Hohen Repräsentanten in Bosnien-Hercegovina, Christian Schmidt, ist alles in Butter.

Mehr zum Thema 1/

Applaus in der Blase gibt es sowieso, komme, was da wolle. Dass so etwas dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf Dauer nicht guttut, wissen die klügeren Vertreter der Sender allerdings selbst. Und so war der ZDF-Intendant Himmler – die Chefredakteurin Bettina Schausten erst recht – zuletzt wenig amüsiert, als die von ARD und ZDF betreute Jugendplattform Funk die CDU weit rechts und nahe der AfD verortete.

Entschuldigt hat sich dafür der SWR-Intendant Kai Gniffke, weil sein Sender das Video zu verantworten hatte. Den nächsten Aufreger – die HR-Sendung „Never ever“ mit Negah Amiri, in der es um „Sexy Klima-Aktivismus“ geht – darf man allerdings fast für harmlos halten. Die Parteinahme für Klimaaktivisten und für die Grüne Jugend ist so eindeutig, wie die Moderatorin, wie sie selbst zu erkennen gibt, mit ihrem persönlichen Lebensstil unglaubwürdig ist. Bei ihr reicht es nur zu einem „Pro-Klima-Song“ mit der eingängigen Zeile „Dein Klimaaktivismus treibt mich zum Orgasmus“. Darauf kann sich jeder selbst einen Reim machen.