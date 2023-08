Aktualisiert am

Gute Adresse: Der Sitz der Firma Biontech in Mainz. Bild: dpa

Der Deutsche Rat für Public Relations hat eine ungewöhnlich deutliche Rüge gegen Twitter (heute X) und das Unternehmen Biontech wegen eines Verstoßes gegen das Transparenzgebot des Deutschen Kommunikationskodex ausgesprochen. Twitter und Biontech hätten versucht, „sich im Jahr 2020 einer öffentlichen Debatte auf Twitter im Kontext ,Impfpatente‘ zu entziehen“, stellt der Rat nach einer „intensiven Recherche“ fest.

Biontech habe im Rahmen des „People’s Vaccine Day“ 2020 versucht, den Diskurs zu vermeiden. Die Firma habe Twitter „dazu veranlassen wollen, den eigenen Account in Erwartung einer ,Online-Kampagne gegen Impfstoffhersteller‘ für zwei Tage durch Twitter ,verstecken‘ zu lassen, um so kritische Kommentare etc. unmöglich zu machen“. Das belege ein E-Mail-Verkehr, der dem Rat vorliege. Biontech habe das Vorgehen „mit konkreten Sicherheitsbedenken und als Maßnahme im Rahmen der Cyber-Sicherheit“ gerechtfertigt.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe, wie es heißt, vor „ernsthaften Konsequenzen“ einer Onlinekampagne gewarnt, durch die es zu einer „Flut von Kommentaren“, „Übernahme von Twitter-Accounts“ und Erstellung von Fake-Accounts kommen könne. Das lasse sich aber nicht untermauern, da sich das BSI auf Anfrage nicht geäußert habe. Twitter habe einige Accounts daraufhin „engmaschig“ beobachtet, ob es konkrete Maßnahmen gegen Nutzer gab, lasse sich nicht sagen, da Twitter ebenfalls keine Stellungnahme abgegeben habe. Die Recherchen deuteten jedoch darauf hin, dass sich Biontech mithilfe von Twitter der öffentlichen Diskussion entziehen wollte. Dies stelle einen Verstoß gegen das Transparenzgebot des Deutschen Kommunikationskodex dar.

Dass Twitter in großem Stil im Hintergrund mit Unternehmen oder Behörden zusammenarbeitet, hatten im vergangenen Jahr die „Twitter Files“ offenbart – interne Dokumente, die der neue Eigentümer Elon Musk herausgeben ließ, um zu zeigen, dass bei Twitter vor seinem Einstieg ein manipulativer Kurs geherrscht habe.