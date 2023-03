Der Medienkonzern Axel Springer wechselt die Chefredaktion der „Bild“ aus. Marion Horn übernehme mit sofortiger Wirkung den Vorsitz der Chefredaktion, Robert Schneider werde wie geplant Mitte April Chefredakteur der „Bild“, teilte Axel Springer am Donnerstag in Berlin mit. Die derzeitigen Chefredakteure Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz scheiden aus ihren bisherigen Rollen aus.

Die Chefredaktion der „Bild“-Zeitung werde verkleinert und neu geordnet, teilte der Springer-Verlag mit. Sie bestehe künftig aus zwei statt bislang vier Personen und werde die Boulevardzeitung „journalistisch und strategisch weiterentwickeln, mit starkem Boulevard-Profil positionieren und den digitalen Wandel aktiv vorantreiben.“

Jetzt macht Marion Horn erst einmal alles

Den Vorsitz der Chefredaktionen der „Bild“-Gruppe übernehme „mit sofortiger Wirkung“ Marion Horn. Damit folgt sie auf Johannes Boie, der bislang diese Position innehatte. Robert Schneider werde – „wie geplant“ – zum 17. April als Chefredakteur der „Bild“-Zeitung anheuern. Schneider war bislang Chefredakteur des Magazins „Focus“. Oberste Chefin des „Bild“-Führungsteams ist fortan Marion Horn. Mit Robert Schneider und den stellvertretenden Chefredakteuren René Bosch, Timo Lokoschat, Tanja May, Paul Ronzheimer, Mandy Sachse und Yvonne Weiß werde sie die „Bild“-Gruppe führen „und die einzelnen Verantwortungsbereiche nach Robert Schneiders Antritt genau zuteilen“. Bis dahin sei Marion Horn Chefredakteurin sowohl der „Bild“ als auch der „Bild am Sonntag“.

Die derzeitigen Chefredakteure Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz, teilte Springer weiter mit, schieden aus ihren bisherigen Rollen aus. Über mögliche künftige Aufgaben im Verleg werde man „zu einem späteren Zeitpunkt informieren“.

Noch im vergangenen Dezember hatte es bei Springer geheißen, Robert Schneider komme vom „Focus“ und stoße zur bestehenden „Bild“-Führungsmannschaft hinzu. Risse in der Redaktionsleitung waren aber schon damals unübersehbar. Alexandra Würzbach und Claus Strunz müssten gehen, hieß es schon damals hinter vorgehaltener Hand, hinter Johannes Boie stand ein – vorsichtiges – Fragezeichen. Dieses hat sich am heutigen Donnerstag in ein Ausrufezeichen verwandelt. Der Wechsel kommt, wie das bei Springer nicht unüblich ist, Knall auf Fall. Der Belegschaft hat sich Marin Horn am Nachmittag als neue Chefredakteurin vorgestellt. Die „Bild“-Zeitung von diesem Freitag entsteht unter ihrer Leitung.