Rund 80 Stellen fallen weg : „Bild TV“ meldet sich ab

Aktualisiert am

Sendeschluss: Bei „Bild TV“ ist es mit der Live-Berichterstattung bald so gut wie zuende. Bild: dpa

Die Ankündigung war groß: Im August 2021 startete „Bild TV“ als Prestigeobjekt von Springer. Der Sender wollte ARD und ZDF paroli bieten. Unter dem kurze Zeit später gekündigten Chefredakteur Julian Reichelt sorgte das Projekt tatsächlich Wirbel. Mit Übernahmen aus der Sendestrecke von ARD und ZDF am Abend der Bundestagswahl sorgte der Sender für Aufruhr. Auf der anderen Seite machte „Bild TV“ die eigenen Reporter und Kommentatoren stark. Doch jetzt fährt „Bild TV“ seine Live-Berichterstattung fast gegen null zurück. Das ist die Konsequenz aus minimalen Einschaltquoten.

Man werde das Programm zum Jahresende verändern und die Sendungen „Bild Live“ und „Bild am Abend“ nicht fortsetzen, sagte ein Springer-Sprecher. Nun liege der Schwerpunkt bei Dokumentationen und Reportagen von WeltN24. Man werde aber weiter live sein mit Sportsendungen am Sonntag, „Breaking News“ bei großen Nachrichtenlagen, die Talkshow „Viertel nach Acht“ werde weiter für Youtube und das TV-Programm produziert. Die „Bild Live“-Redaktion werde in jetziger Form nicht weitergeführt, befristete Stellen liefen aus.

Davon sind dem Vernehmen nach rund 80 Mitarbeiter betroffen. Der Deutsche Journalisten-Verband appellierte an Springer, den „personellen Kahlschlag ... sozial abzufedern“. Die „digitale Bewegtbildkompetenz“ der „Bild“-Redaktion werde ausgebaut, hieß es von Springer. Hier würden einige Dutzend Stellen geschaffen.