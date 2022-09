Döpfner in der Kritik : „Bild“-Zeitung gegen Adidas

Am Dienstag hatte der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner seinen vorletzten Auftritt als Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV). Zwei Tage darauf wirft ihm die „Financial Times“ einen Interessenkonflikt vor. Er habe, so der Vorwurf, in der „Bild“-Zeitung eine Kampagne gegen den Sportartikelhersteller Adidas lanciert und dabei verschwiegen, dass er selbst in den Vorfall involviert war.

Es geht um die Berichterstattung der „Bild“ über Händler, die während des sogenannten Shutdowns zu Beginn der Corona-Krise ihre Filialen vorübergehend schließen mussten und keine Miete mehr zahlen wollten. Darunter waren Firmen wie der Sportartikelhersteller Adidas. „Adidas-Shops zahlen keine Miete mehr“, lautete einer von vielen Titeln. Adidas gab das Vorhaben, die Mietzahlung auszusetzen, nach kurzer Zeit auf, entschuldigte sich und zahlte weiter die Mieten für die Ladengeschäfte. Die „Financial Times“ verweist darauf, Döpfner habe – als Vermieter – möglicherweise eigene Interessen verfolgt. Gemeinsam mit zwei Partnern besitzt der Springer-Chef ein Gebäude im Zentrum Berlins, in dem Adidas zwei Etagen angemietet hatte. So bekam Döpfner Kenntnis von dem Vorgang und gab dem damaligen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt einen Tipp.

Der Springer-Verlag sagte dazu auf Anfrage der F.A.Z., es sei richtig, dass Döpfner dem damaligen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt den Hinweis darauf gegeben habe, dass Adidas für seine Ladengeschäfte keine Miete mehr zahlen wolle. Doch sei es „Unsinn“, dass Döpfner eine Kampagne „angeordnet“ habe. Er habe die Information an die Redaktion weitergegeben, so werde er bei Themen, denen er ein überragendes öffentliches Interesse zumesse, auch weiterhin verfahren. Was die Redaktionen daraus machen, sei deren Sache, in die er sich nicht einmische.

Es sei nicht darum gegangen, dass Adidas in einem Geschäft, sondern in sämtlichen Stores aus vermeintlichen Corona-Gründen keine Miete mehr zahlen wollte. Hätte man nicht offenlegen müssen, dass Döpfner gemeinsam mit zwei Partnern als Vermieter einer Immobilie in Berlin, betroffen war? Bei Springer ist man nicht dieser Ansicht. Es sei um die Information an sich gegangen, die viele andere aufgegriffen hätten.