Zeitung hinters Licht geführt : Wie „Bild“ auf einen falschen „Drachenlord“ hereinfiel

Rainer Winkler ist der im deutschsprachigen Internet meistverfolgte Mann. Mit Mitte zwanzig hat er begonnen, unter dem Alias „Drachenlord“ Videos bei Youtube ins Netz zu stellen. Man machte sich über ihn nicht nur lustig, eine schwer zu überschauende Menge von Tausenden „Hatern“, die sich in Gruppen organisiert, setzt ihm seit Jahren nach – im Internet und in der analogen Welt. Er wurde in die Irre geführt, auf vielfache Weise bloßgestellt, sein Haus wurde belagert. Weil er sich gegen seine Peiniger zur Wehr setzte, wurde er zweimal zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der inzwischen Dreiunddreißigjährige ist auf der Flucht vor dem Mob. Sein Haus hat er verkauft, er vagabundiert durchs Land, seine Verfolger machen ihn immer wieder ausfindig und terrorisieren ihn und sein Umfeld. Die Justiz scheint machtlos.

Am 3. Januar veröffentlichte die „Bild“-Zeitung einen Artikel über den „meistgehassten Mann des Internets“, in dem Rainer Winkler – so schien es –, auch selbst zu Wort kam. „Alles, was ich immer wollte, war, das zu machen, was mir Spaß macht“, heißt es dort etwa. „Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht der Hübscheste. Ich bin auch nicht der Schlaueste. Vielleicht bin ich alles, was man einfach nicht mag. Aber eins bin ich ganz sicher nicht: ein schlechter Mensch.“ Inzwischen hat sich herausgestellt, dass „Bild“ bei den Recherchen für den mitfühlend geschriebenen Artikel nicht mit Rainer Winkler gesprochen hatte, sondern mit jemandem, der sich als er ausgab. Der Fachdienst „Medieninsider“ machte auf diesen Umstand als erstes Medium aufmerksam.

Wie kam es dazu, dass „Bild“ auf einen falschen „Drachenlord“ hereinfiel? In dem Artikel, teilt der Sprecher der „Bild“-Zeitung auf Anfrage der F.A.Z. mit, „wurden an fünf Stellen vermeintlich von Herrn Winkler schriftlich übermittelte Aussagen zitiert. Diese wurden uns aber mutmaßlich von einer anderen Person gegeben, die sich als dieser fälschlich ausgab.“ Inzwischen gehe man „davon aus, dass wir von einem oder mehreren Betrügern angegangen worden sind“.

„Mit hoher krimineller Energie“

Im Laufe der Recherchen habe die „Bild“-Zeitung „verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Identität des Gesprächspartners zu verifizieren“. „Ein persönliches Gespräch“ oder einen Videochat habe man angeboten, dies sei „aber aufgrund der persönlichen Mobbinggefahr im Netz abgelehnt“ worden. Auch habe sich der Reporter „Fotos amtlicher Ausweisdokumente mit erkennbaren Sicherheitsmerkmalen schicken“ lassen. Dabei habe es sich „nicht um das im Internet kursierende Ausweisdokument von Herrn Winkler“ gehandelt. „Der oder die Täter agierten mit Fälschungen und hoher krimineller Energie. ,Bild‘ wird deshalb Strafanzeige stellen.“ Den Artikel habe man nach Kenntnis der Umstände gelöscht, so der „Bild“-Sprecher: „Wir bitten unsere Leser und Herrn Winkler um Entschuldigung.“

Wie es augenblicklich aussieht, haben die „Hater“, die Rainer Winkler das Leben zur Hölle machen, dem perversen „Drachen-Game“, wie sie ihre Verfolgung nennen, ein weiteres Kapitel hinzugefügt.