Compliance-Verfahren : „Bild“-Chefredakteur Reichelt befristet freigestellt

Nach Andeutungen des Satirikers Jan Böhmermann in seiner ZDF-Show vor gut einer Woche hatte der „Spiegel“ unter Berufung auf Informationen berichtet, dass es Vorwürfe von mehreren Beschäftigten geben soll. Das Nachrichtenmagazin schrieb von Machtmissbrauch und Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen.

In der Zwischenzeit übernimmt die Chefredakteurin von „Bild am Sonntag“ und Mitglied der Chefredaktion der Bild-Gruppe, Alexandra Würzbach, die Führung der Redaktion von Deutschlands größter Boulevardzeitung, wie der Konzern weiter mitteilte. Bei der Aufklärung der Hinweise auf mögliche Compliance-Verstöße innerhalb der „Bild“-Redaktion hat das interne Compliance-Management externe Experten hinzugezogen, wie Springer nun offiziell bestätigte. „Hierbei wird ergebnisoffen in alle Richtungen recherchiert und die Glaubwürdigkeit und Integrität aller Beteiligten bewertet.“

Das Medienhaus betonte zudem: „Axel Springer hat immer und sehr grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Gerüchten, Hinweisen und Beweisen. Wenn aus Gerüchten über andere Personen konkrete Hinweise von Betroffenen selbst werden, beginnt das Unternehmen - wie im aktuellen Fall - sofort mit der Aufklärungsarbeit.“ Wenn aus Hinweisen Beweise werden, handele der Vorstand. „Diese Beweise gibt es bisher nicht. Auf Basis von Gerüchten Vorverurteilungen vorzunehmen, ist in der Unternehmenskultur von Axel Springer undenkbar.“ Reichelt schrieb in der internen Nachricht an die Kolleginnen und Kollegen auch: „Ich werde mich gegen die wehren, die mich vernichten wollen, weil ihnen BILD und alles, wofür wir stehen, nicht gefällt.“