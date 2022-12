Bilanz der Pressefreiheit : 533 Journalisten in Haft, 57 getötet

Die Jahresbilanz von „Reporter ohne Grenzen“ fällt desaströs aus. Noch nie waren so viele Journalisten in Haft wie 2022. Die hohe Zahl der Getöteten geht auch auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zurück.

Die Zahl inhaftierter Journalisten ist 2022 auf ein Rekordhoch ange­stiegen. Zum Stichtag 1. Dezember sa­ßen nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) weltweit mindestens 533 Journalisten we­gen ih­rer Arbeit im Gefängnis. Das seien so viele wie nie zuvor. Mehr als die Hälfte von ihnen ist in China, Myanmar, Iran, Vietnam und Belarus in Haft. In Iran sitzen nach dem Ausbruch der landesweiten Proteste zurzeit 47 Medienschaffende im Ge­fängnis. 2022 seien zudem min­destens 57 Medienschaffende wegen ih­rer Arbeit getötet worden, fast 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Grund ist der Krieg in der Ukraine. Dort starben acht Medienschaffende. Das weist die Jahresbilanz von RSF aus.

China, Russland, Myanmar, Vietnam, Belarus

In China sitzen demnach 110 Journalisten im Gefängnis, in Myanmar 62, in Vietnam 39, in Belarus zählte RSF in den vergangenen zwei Jahren mehr als 500 Festnahmen, 31 Medienschaffende seien in Haft. In Russland seien mindestens 18 Journalisten in Haft, darunter auch acht aus der Ukraine. Auf ein Rekordhoch ge­stiegen ist auch die Zahl inhaftierter Journalistinnen. Es sind mindestens 78 (19 in China, 18 in Iran, zehn in Myanmar, neun in Belarus). In Iran seien Nilufar Hamedi und Elahe Mohammadi wegen „Propaganda ge­gen das System und Verschwörung gegen die nationale Sicherheit“ angeklagt, darauf stehe die Todesstrafe.

57 Medienschaffende kamen we­gen ihrer Arbeit ums Leben. Die russische Invasion in die Ukraine habe acht Journalisten das Leben gekostet. Der Fotograf Maks Levin sei von russischen Soldaten gezielt erschossen wurde, der französische Videoreporter Frédéric Leclerc-Imhoff starb durch einen Granatsplitter. In Mexiko wurden mindestens elf Journalisten ermordet. Mindestens 65 Me­dienschaffende gelten als entführt (da­runter 42 in Syrien, 11 im Irak, 11 im Jemen).

„Die Rekordzahl inhaftierter Medienschaffender zeigt, dass autoritäre Regime verstärkt dazu übergehen, unliebsame Journalistinnen und Journalisten einfach wegzusperren. In den meisten Fällen machen sie sich nicht einmal die Mühe, sie vor Gericht zu bringen“, sagte die RSF-Vorstandssprecherin Katja Gloger. „Hinter den 533 inhaftierten Medienschaffenden stehen Schicksale von mutigen Journalistinnen und Journalisten, die für kritische Recherchen große Risiken eingehen und teils unter unmenschlichen Bedingungen im Gefängnis ausharren müssen.“

Reporter ohne Grenzen veröffentlicht die Jahresbilanz der Pressefreiheit seit 1995. Sie listet die schwersten Übergriffe gegen Medienmitarbeiter auf, gegen Journalisten, Kameraleute und Bürgerjournalisten. Die Bilanz, so REF, berücksichtige nur Fälle, in denen die Organisation „nach sorgfältiger Prüfung davon überzeugt ist, dass die Genannten in direktem Zusammenhang mit ihrer journalistischen Tätigkeit Opfer von Gewalt, Angriffen oder Unterdrückung geworden sind“. Die aktuellen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 1. Dezember 2022.